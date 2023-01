L’influenceur Illan Castronovo veut terminer la carrière de Booba

Booba s’est fait un nouvel ennemi de poids en la personne de Illan Castronovo qui balance des dossiers compromettants ! L’influenceur suivi par un 1,7 million d’internautes vient de s’attirer les foudres du rappeur prêt à sortir prochainement le single 6G et a décidé de lui répondre sans mâcher ses mots pour se défendre en ressortant des anciennes rumeurs tout en affirmant finir la carrière de l’artiste du 92i.

L’ancien membre du groupe Lunatic a poussé à bout Magali Berdah. La dirigeante de Shauna Events a confié dernièrement être désespérée et ne plus supporter les agissements du rappeur à son encontre qui cible désormais d’autres influenceurs comme Illan Castronovo. Vendredi dernier, le jeune homme s’est affiché en tant qu’expert en séduction dans une vidéo qui n’a pas échappé à Booba. Illan affirme avoir passé sa « vie à séduire, charmer, draguer les filles » et que s’il en avait fait son métier, serait milliardaire avant d’assurer avoir un don pour la séduction et qu’avec « l’expérience », il est devenu « imbattable sur le sujet » et même le meilleur dans ce domaine.

La vidéo a exaspéré B2O. « 3:44 du zbah j’me lève pour aller pisser, j’tombe sur ça c’est bon j’ai fait c’que j’ai pu, j’abandonne le combat, que l’État face son boulot. Cette vidéo m’a épuisé mentalement, je peux plus. Force à vous » a-t-il décrit en commentaire avant d’en rajouter une couche avec un montage vidéo sur une accusation d’agression se*uelle à l’encontre de l’influenceur. Cette réaction n’a pas plu à Illan Castronovo qui a ensuite eu quelques échanges tendus avec Kopp sur les réseaux en lui adressant un message menaçant pour annoncer sa fin de carrière. « Tout le monde va se rappeler qu’Illan a mis une fin de carrière à Booba en 48h. Frérot, ce que tu as fait là, c’est une dinguerie (…) Je vais mettre en lumière la pire chose qui aurait pu arriver dans ta vie« avertit l’influenceur dans une story avant de promettre de révéler une vidéo compromettante.

Le candidat de télé-réalité a aussi fait resurgir une ancienne polémique du DUC lorsqu’il a été accusé de prendre parti pour le terroriste Mohammed Merah dans son couplet du titre Porsche Panamera avec le groupe S.D.H.S. Family paru en 2014. A l’époque des faits, le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme avait d’ailleurs porté plainte contre B2O avant que le morceau ne soit censuré. « Booba quelqu’un m’explique comment en France une telle chose est possible ? » s’exprime Illan Castronovo avant d’enchainer avec des nombreuses stories contre le membre du 92i comme le dossier d’une supposée liaison entre le DUC et Inès Sberro ou encore une sombre rumeur d’une relation avec une mineure au Sénégal il y a quelques années.

Les messages de Illan Castronovo n’ont pas affecté Booba qui n’a pas répondu aux accusations et va dévoiler le jeudi 11 janvier sa collaboration avec Mademoiselle Lou sur le single « Zénith ».

3:44 du zbah j’me lève pour aller pisser j’tombe sur ça c’est bon j’ai fait c’que j’ai pu j’abandonne le combat que l’état face son boulot cette vidéo m’a épuisé mentalement je peux plus 🤣 Force à vous… 🏴‍☠️ pic.twitter.com/TlShBdnFI1 — Booba (@booba) January 6, 2023

