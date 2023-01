Pourquoi Jamel s’est-il fait huer sur scène avec Gims à Marrakech ?

Gims est intervenu pour couper court à la séquence de l’hostilité contre Jamel ! Il y a quelques jours les images de Debbouze invité sur scène par le rappeur de la Sexion D’Assaut pendant un concert à Marrakech sont devenues virales et ont intrigué les internautes sur la cause des sifflets du public Marocain. L’explication se trouve dans son attitude pendant la Coupe du Monde.

Avant de fêter la nouvelle année, le 29 décembre 2022, Gims assuré le spectacle sur la mythique place de Jemaâ El Fna à Marrakech pour le concert « Stars in the Place 2022 » et à cette occasion il a proposé à « l’enfant du pays », Jamel Debbouze de le rejoindre à ses côtés sur scène mais l’acteur franco-marocain n’a pas eu l’accueil espéré par une partie du public qui s’est mis à le conspuer. Cette situation compliquée a été sauvée par Meugui qui a rapidement repris sa prestation en demandant au Dj de relancer la musique pour mettre fin aux huées des spectateurs mais certains d’eux ont filmé l’incident avant de partager la vidéo sur les réseaux.

La séquence a surpris certains fans de l’humoriste qui se sont questionnés sur la raison de cette réaction hostile du public de Marrakech. Certains marocains n’ont visiblement pas digéré le positionnement de Jamel pendant la Mondial 2022 au Qatar. Au début de la compétition, il a affiché son soutien à l’équipe du Maroc qui a réussi de nombreux exploits comme face à l’Espagne ou le Portugal. Pendant la compétition, l’acteur s’est exprimé sur une possible confrontation contre la France avant la demi-finale sans faire de choix entre les deux.

« Je ne saurais pas comment vivre ce moment entre la France et le Maroc, ça serait comme si ma mère jouait contre mon père. C’est impossible, c’est un dilemme très, très compliqué » s’était confié Debbouze au début de la phase d’élimination directe entre une éventuelle opposition entre les Lions de l’Atlas et les Bleus. Malheureusement pour Jamel ce face à face a bien eu lieu et comme prédit il n’a pas pu prendre position.

En effet, présent à Doha pendant la Coupe du Monde, Jamel Debbouze a assisté à la demi-finale depuis le tribunes du stade avec une tenue qui a interpellé en apparaissant vêtu d’un maillot pour le moins original composé avec d’un côté le maillot deux étoiles de la France et de l’autre le maillot rouge du Maroc pour montrer son impossibilité de choisir entre ses deux équipes de cœur.

Cette élimination en demi finale et un manque de soutien envers les Lions de l’Atlas pendant la rencontre a donc suscité une certaine rancœur auprès des fervents supporters Marocains.