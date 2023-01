50 Cent jubile de l’humiliation du passage d’In Da Club au concert de Ja Rule

Cela ne finira donc jamais dans le clash entre 50 Cent et Ja Rule. Ce dernier vient encore de faire les frais de leur conflit lors d’un de ses concerts qui n’a pas débuté comme prévu.

Depuis plus de 20 ans les deux rappeurs sont en embrouille, 50 Cent avait notamment un gros coup de buzz contre son rival il y a quelques années en achetant des centaine de billets pour un concert de Ja Rule en laissant les places achetées compétemment vides dans les tribunes. Dans une nouvelle vidéo datée du début du mois décembre dernier prise lors du concert Power 106.9 Jingle Jam à Omaha de Jeffrey Atkins en compagnie d’Ashanti, le Dj s’est moqué du chanteur et a réussi à bien faire rire Fifty

« Il n’y a qu’à Omaha qu’ils vont passer un son de 50 au concert de Ja Rule » commente une voix dans la séquence, « Ils sont en train d’essayer de le couper… 50 gagne encore » peut-on ensuite entendre alors que le Djde l’événement trolle Ja Rule en diffusant le tube In Da Club de 50 Cent, l’un de ses plus grands classiques alors que le rappeur de The Inc Records était en train de se diriger sur la scène. L’équipe de l’auteur de « Always On Time » n’a pas apprécié ce geste et a décidé d’intervenir pour couper la musique, « couper cette merde » hurle l’un d’eux au micro.

Mort de rire, 50 Cent a partagé les images de la scène sur son compte Instagram avec le message, « LOL. Là c’est drôle ! J’aurais aimé avoir quelque chose à voir là dedans ».