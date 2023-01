Booba à Magali Berdah « plus tu souffres, plus ça m’excite », B2O incrimine Hanouna

Aucune pitié pour Booba face à Magali Berdah qui vient de réagir à son interview dans Le Monde pour s’insurger contre le journal français et pour démontrer son lien avec Cyril Hanouna. B2O est déterminé à ne rien laisser passer contre la patronne de Shauna Events et l’animateur de TPMP après son récent un coup de pression.

Booba dégomme Magali Berdah, Cyril Hanouna et Le Monde !

Toujours aussi réactif sur Twitter, Booba n’a pas manqué l’article du Monde dans lequel Magali Berdah s’exprime sur le conflit. « Toutes les semaines, quasiment, depuis 8 mois, il balance un dossier sur moi. Je vis à son rythme. Il a balancé mon adresse, m’a mise en scène sur un fauteuil roulant, m’a accusée de lui envoyer le Mossad, d’être islamophobe » déplore l’agente de personnalités de la télé-réalité dans cet entretien sur les méfaits de B2O. « Alors que je le suppliais sur Twitter d’arrêter, il m’a répondu : ’Plus tu souffres, plus ça m’excite’. Il m’a tellement diabolisée qu’aujourd’hui je me retrouve seul ». Face au désespoir de l’influenceuse, le DUC ne lâche rien et ne faiblit pas.

Booba a tout d’abord dénoncé un placement frauduleux de Magali Berdah sur Instagram avec un thread d’un dossier daté du mois mars 2021 avec « une arnaque CPF effectuée depuis Dubaï où elle réside ». Il a poursuivi en menant son enquête sur la journaliste ayant écrit l’article sur l’influenceuse en découvrant qu’elle apprécie Cyril Hanouna en postant le lien faisant l’éloge du présentateur de TPMP avec le message, « Je comprend mieux le torchon du @lemondefr écrit par Magali Cartigny et complètement à charge contre moi. Le grand guru est encore dans le coup ». B2O avait également dans un autre tweet avoir été contacté par Le Monde pour recueillir ses impressions mais il n’a pas donné suite à cette demande.

« La communication de crise est en place. Retenez une chose le cyber harcèlement c’est juste un leurre pour masquer toutes leurs saloperies. Jamais elle ne parle de ses condamnations jamais elle ne parle de ses nombreuses victimes. » poursuit Booba pour continuer à condamner les agissements passés de Magali Berdah en relayant des articles sur ses problèmes judiciaires. Cette dernière a également a posté un message sur Instagram pour dénoncer le harcèlement auquel elle fait face depuis plusieurs mois.

« Je vous conseille d’acheter le journal le Monde et de lire cet article, il faut se réveiller sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux ! Ce qui m’arrive peut vous arriver à tous et toutes et ça doit plus jamais exister ce cyber harcèlement en meute est un crime en bande organisée! On est en 2022, ça ne doit plus arriver à personne les plateformes doivent aussi prendre leurs responsabilités Twitter » décrit une story relayée par B2O de la fondatrice de Shauna Events.

Aqababe prêt à lâcher des dossiers !

Booba a également tweeté une interview de Magali Berdah datée de de 2018, elle tient le même discours aujourd’hui sauf qu’elle ne parle pas du rappeur du 92i. « On est exactement sur le même discours qu’en 2023, sauf que … elle ne parlait pas de @booba ! Et les journalistes arrivent encore à se faire berner ? Faites vos recherches, c’est sa méthode pour faire oublier ses abus. #influvoleurs » note la légende de la vidéo.

Le Boss du Rap Game a conclu avec des révélations d’Aqababe contre Magali Berdah, le blogueur regrette d’avoir signé il y a quelques années avec l’agence de la dirigeante de Shauna Events et elle aurait menacé de porté plainte contre lui mais cela ne l’a pas démotivé à se lancer dans un « BerdahGate« .

Thread : 20 Mars 2021 Dossier BCM Formation/Magali Berdah 1️⃣ J’interpelle poliment @MagaliBerdah sur le réseau social @MetaFrance Instagram suite à son placement de produit frauduleux Arnaque CPF effectué depuis Dubaï où elle réside. pic.twitter.com/nZbaP2Q0jf — Krys (@ArnaqueCpf) January 8, 2023

Je comprend mieux le torchon du @lemondefr écrit par Magali Cartigny et complètement à charge contre moi 😎 Le grand guru est encore dans le coup 🎯 #touscomplices https://t.co/jhw4tVgDM5 pic.twitter.com/oJCtHVNRov — Booba (@booba) January 8, 2023

La communication de crise est en place. Retenez une chose le cyber harcèlement c’est juste un leurre pour masquer toutes leurs saloperies. Jamais elle ne parle de ses condamnations jamais elle ne parle de ses nombreuses victimes. #patience pic.twitter.com/GnVQ3ciYLA — Booba (@booba) January 8, 2023