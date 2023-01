Rohff soutient Zidane et dégomme Le Graët, « ce vieux harceleur se*uel »

Le Hip Hop Français s’est mobilisé contre Noël Le Graët et Rohff vient d’en remettre une couche contre l’actuel président de la FFF pour soutenir Zinédine Zidane puis pour exprimer ouvertement son souhait de voir l’ancien entraineur du Real Madrid prendre les commandes de la sélection nationale à la place de Didier Deschamps.

« L’équipe de France mérite Zidane et Zidane mérite amplement l’équipe de France mais ce vieux Harceleur se*uel de Le Graët ne mérite aucun des deux. C’est l’époque des manques de respect aux légendes. Ceux qui lisent l’histoire rabaissent ceux qui l’ont écrit. Le complexe de colon est plus dur à soigner que le cancer du colon. Comprendra qui pourra. » déplore Rohff dans une story Instagram en ajoutant le drapeau Algérien à son message en référence aux origines Algériennes de Zizou avec une capture d’écran du président de la Fédération avec la déclaration, « Zidane coach du Brésil ou d’un club ? Je n’en ai rien a à secouer ».

Ce matin lors d’une réunion le comité exécutif extraordinaire de la FFF a conclu à la mise à l’écart de Noël Le Graët, il est remplacé par son vice-président Philippe Diallo jusqu’au verdict de l’audit sur ses propos demandé par le ministère des Sports. « Allez mettez nous ce bon vieux Platinoche qu’il remplace Didier par Zinedine et la France est O Max de chez Max je promet de porter le maillot toute l’année » s’est satisfait Rohff de cette annonce. « Pas De cadeau Pour Noêl » ajoute-t-il en hashtag de son tweet.

Le Comex de la Fédération Française de Football a également confirmé officiellement la prolongation de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France jusqu’en 2026. Cette nouvelle a passablement énervé Rohff qui aurait préféré la nomination de Zidane à la tête des Bleus. « C’est quoi cette blague? Le Graët juste mis à pied et Hardouin qui l’aimait pas paye et est éjectée?! Donc le vieux harceleur se*uel garde son contrat et sera blanchi par l’audit …Et DD prolongé ou pistonné ? On veut Zidane ! Faites nous rêver bordel ! » s’exclame Housni.