La transformation physique impressionnante de Koba LaD

Actuellement en prison Koba LaD avait surpris ses fans avant sa mise en détention avec sa métamorphose. Il s’était même retrouvé au centre d’une rumeur sur l’identité d’un rappeur français prêt à se lancer dans le MMA qui s’est finalement révélée être Bosh. A ses débuts dans la musique, le rappeur du 91 avait une toute autre apparence qu’aujourd’hui avec un physique plus maigrichon mais il s’est bâti une toute autre carrure.

L’imposante métamorphose de Koba LaD

Avant de connaitre le succès en 2018 avec son premier album « VII » ayant lancé sa carrière dans le rap avec notamment les singles « La C », « Train de vie » et « Oyé » dont les clips cumulent des millions de vues ou encore ses freestyle « Ténébreux », Koba LaD avait un physique bien différent de celui qu’il affiche aujourd’hui. A ses 15 ans, membre du groupe Seven Binks avec ses compères Shotas et Kaflo avant de se lancer en solo ensuite, l’artiste originaire d’Évry apparaissait dans ses premiers clips avec un physique maigrichon.

Comme d’autres rappeurs français adeptes de la musculation, Koba LaD affiche désormais un physique bien différent de cette époque avec une prise de masse impressionnante et publie fréquemment sur ses réseaux des vidéos de ses séances de sport à la salle en affichant sa prise de masse musculaire. Le rappeur avait même confié dans une interview au mois de novembre 2021 avoir amélioré son hygiène de vie pour se donner les moyens d’arriver à un tel résultat en expliquant avoir arrêté l’alcool ainsi que la drogue. Au mois d’octobre dernier, il est aussi apparu en train de s’entrainer avec le champion de MMA, Cyril Gane avant de se mettre dans la peau d’un mannequin pour réaliser la couverture de Barbes Magazine ou encore de défiler pour la marque Casablanca.

En détention provisoire à la prison de la Santé à Paris suite à bagarre à la sortie d’une boîte de nuit , Koba LaD ne devrait pas manquer de temps pour travailler encore sa musculature afin de préparer son retour et a d’ailleurs posté une story depuis sa cellule pour donner quelques nouvelles à ses fans.