Messi : Al Hilal prêt à offrir 300 millions d’euros pour le recruter

Le club de foot d’Arabie Saoudite de Al Hilal est prêt à offrir un contrat astronomique de 300 millions d’euros par an à Lionel Messi !

Faire venir Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite dans le club de Al Nassr a donné des idées à club rival de l’État Saoudien. C’est au tour de Al Hilal de rêve de voir un Ballon D’Or évoluait sous ses couleurs et les dirigeants de l’équipe Saoudienne sont prêts à tout pour convaincre le champion du Monde, Lionel Messi de quitter le Paris Saint Germain.

En effet l’État Saoudien souhaite aider financièrement Al Nassr afin de recruter Léo Messi dans le but de donner un rayonnement mondial à la confrontation entre les deux clubs, Al Hilal et Al Nassr où évolue Cristiano Ronaldo suite à son départ de Manchester United. CR7 a signé en Arabie Souadite un contrat record de 200 millions d’euros par an devenant à cette occasion le joueur mieux payé de tous les temps mais pourrait être dépasser prochainement par Lionel Messi.

Ce mercredi soir, la Pulga a fait retour sur la pelouse du Parc des Princes suite à son triomphe en Coupe du Monde avec l’Argentine pour une victoire 2 buts à 0 face à Angers. L’ancien Barcelonais a même marqué le second but de son équipe mais après la rencontre, il est directement rentré aux vestiaires sans saluer le public alors qu’il n’a pas reçu d’hommage pour son titre de champion du monde. « Il se sentait bien physiquement, il était important pour lui de rejouer rapidement et important pour l’équipe de retrouver Leo. Le fait qu’il ait pu jouer tout le match c’est encore mieux » a déclaré son entraineur après la rencontre.

Messi est actuellement en négociation avec le Paris Saint Germain pour prolonger son contrat, selon les rumeurs de la presse sportive, il est prêt à continuer l’aventure avec le club Parisien mais un autre club pourrait peut être compromettre les plans du PSG. En effet dans Mundo Deportivo Nasser Al-Attiyah, cousin de l’émir du Qatar affirme que Léo pourrait rejoindre une équipe saoudienne, le média précise que le buteur Argentin devrait évoluer en Arabie Saoudite à la fin de son contrat Parisien et Al-Hilal serait prêt à formuler une proposition avec un salaire de 300 millions d’euros par saison.

« Il est difficile pour Messi de revenir au Barça depuis le PSG. Le PSG a une économie très forte, il a un bon bilan et un plan très clair. D’après ce que je vois maintenant, également d’Al-Nassr, qui a signé Cristiano Ronaldo avec un montant fou d’un million de dollars, je suis sûr que Messi, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite signera également Messi » explique l’émir.

« Vous allez voir. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu’il se rendra à Al-Hilal. Il ne reviendra pas au Barça. Il ira en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup d’argent ici et les joueurs cherchent un gros contrat.» précise-t-il.