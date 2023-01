Lefa de la Sexion D’Assaut : un triste nouvelle annoncée

C’est la fin pour Lefa ! Le rappeur de la Sexion D’Assaut vient de disparaitre de la toile, il a désactivé tous ses réseaux sociaux encore récemment actif ce jeudi 12 février et semble avoir décidé de se retirer définitivement du milieu de la musique afin de se consacrer à la religion.

En 2012, Lefa avait déjà fait le choix de ce retirer du monde de la musique et n’apparaissait plus sur scène aux côtés des autres membres de la Sexion D’Assaut. Le groupe Parisien avait justifié à l’époque cette mise à l’écart par une pause musicale de l’artiste pour se consacrer à sa vie personnelle. Trois ans plus tard, Abdel Karim Fall de son vrai nom fait son grand retour très attendu par les fans, d’abord pour un featuring avec Gims sur le single « Longue Vie » puis pour annoncer album en solo « Monsieur Fall » avec les premiers extraits.

Lefa dévoile ensuite plusieurs projets dont le dernier en date intitulé « D M N R, », son cinquième album solo paru le 2 avril 2021 ainsi que sa suite « Démineur » disponible depuis le 11 mars 2022. Il a aussi retrouvé les membres de la Sexion D’Assaut pour une tournée l’année dernière. Son dernier clip « Métaverse » mis en ligne sur Youtube il y a 9 mois marque la fin de sa carrière musicale. L’artiste vient en effet de supprimer ses comptes sur Instagram et Facebook, son compte Twitter est inactif depuis plusieurs mois. Il semble cette fois que son départ soit définitif, plusieurs médias spécialisés ont relayé l’information mais le rappeur n’a pour le moment fait aucun commentaire officiel.

Lefa a décidé d’arrêter sa carrière musicale. Il souhaite se concentrer sur la religion. pic.twitter.com/IfS29QK56t — Kultur (@Kulturlesite_) January 12, 2023

Rendons hommage à la carrière de LEFA en réécoutant son feat avec VALD 😶‍🌫️

pic.twitter.com/G0MIQOXqrk — RAPMINUTE (@_RapMinute) January 12, 2023