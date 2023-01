L’incroyable pactole empoché par Nasdas grâce à Snapchat

Le Snapchatteur Nasdas démarre l’année 2023 en trompe, il vient de toucher le jackpot grâce à Snapchat en s’offrant un salaire hallucinant avec l’application gratuite de partage de photos et de vidéos, le jeune homme a tout dévoilé.

Nasdas est devenu ces derniers mois le Snapchatteur le plus populaire en France et a décidé de s’exprimer sans filtres à ses fans en révélant ses gains avec l’application dans une story. Au mois de mai dernier, il avait fait parler de lui dans la presse en affichant le code d’une carte bleue créditée du montant de 15 000 euros afin en proposant aux internautes de l’utiliser pour s’offrir des cadeaux plafonnés à 250 euros. Avec à l’époque un million de vues en 10 minutes pour sa vidéo son buzz avait été phénoménal et il cumule désormais plus de 4,67 millions d’abonnés sur son profil Snapchat, ainsi que près de 600 000 abonnés sur Youtube et un million sur Instagram.

Connu sur Internet pour ses vidéos, ses défis ou encore ses dons généreux pour sa communauté, Nasdas empoche des revenus confortables grâce à Snapchat et aux publicités qui génèrent beaucoup d’argent sur l’application avec notamment celles placées dans les stories, « Quand vous regardez ma story et qu’il y a des pubs, c’est Snapchat qui les met. J’ai envie de vous dire combien j’ai gagné en 3 semaines grâce à ça » avait-il expliqué dans une publication au mois d’octobre dernier en précisant, « Ça a été mis récemment et il y a d’autres snapchateurs qui en bénéficient. Aujourd’hui, en 2022, tu peux faire une vraie carrière sur Snapchat. Tu peux avoir de vrais revenus. ».

Devenu, N°9 Mondial en monétisation sur l’application, selon son affirmation il y a quelques mois, Nasdas profite pleinement de la monétisation de l’application et a montré le détail de ses gains en ce début d’année pour démontrer qu’il est possible de réussir dans la vie grâce à Snapchat. Le Snapchatteur compte déjà 500 000 euros de revenus sur son compte comme il vient de l’afficher dans une vidéo mais il n’a pas encore empoché cette grosse somme d’argent.