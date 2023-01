Gims dégouté de découvrir sa Roll-Royce vandalisée par sa fille

La Roll-Royce de Gims a pris cher malgré le jeune âge de sa fille ! La voiture de luxe du membre de la Sexion D’Assaut s’est fait détériorer par sa petite fille, elle a réussi a fait des ravages sur le véhicule avec nombreuses rayures. Meugui a fait part de son désespoir en découvrant son bolide amoché.

La vie de parents n’est pas de tout repos pour Gims et sa Roll-Royce rayée en a fait les frais ! Toujours aussi proche de son public sur les réseaux, l’auteur de Bella partage fréquemment des images de sa vie privée et de son quotidien dans ses stories comme lorsqu’il avait offert une monstrueuse Lamborghini Urus by Mansory à sa femme, DemDem, une voiture équipée d’un V8 à plus de 800 chevaux ayant une vitesse de pointe de 320 km/h avec un 0 à 100km/h en 3,3 secondes, la séquence avait fait un énorme buzz sur la toile. Fort de sa réussite avec des millions ventes d’albums depuis le début de sa carrière Meugui peut se faire plaisir et possède plusieurs voitures de luxe dans son garage dont une magnifique Rolls Royce.

Très présent sur son compte Instagram, Gims vient de filmer son véhicule très abimé avec des nombreuses traces de rayures sur la carrosserie et il a rapidement trouvé le coupable de cet acte. « Ma fille de 2 ans et demi a décidé de me laisser un souvenir« s’agace le rappeur français en filmant le véhicule et en exprimant son dégout. « Âmes sensibles, s’abstenir. Ma nièce aussi est dans le coup ? Mais j’étais où bordel ?« ajoute-t-il en déplorant le fait de ne pas l’avoir surveillé. Cette « bêtise » de sa fille a marqué l’artiste mais il a gardé son calme en essayant de lui expliquer son erreur comme il l’a diffusé dans une autre séquence avec son enfant en train de lui parler.