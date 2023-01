Zola blessé après une violente chute en moto

Zola s’est fait une grosse frayeur après avoir chuté en moto pendant son séjour en République Démocratique du Congo et il va devoir rentrer en France pour soigner sa blessure à la jambe mais a tenu à rassurer ses fans en donnant de ses nouvelles.

Fracture tibia péroné, Zola va se faire soigner en France !

Amber c’est le nouveau tube du moment sur les plateformes de streaming, numéro 1 du Top Singles des titres les plus streamés en France depuis sa sortie, le morceau de Zola produit par Kore et Aurélien Mazin paru le 18 novembre dernier cumule déjà plus 20 millions d’écoutes sur Spotify et son clip 12 millions de visionnages sur Youtube. Un véritable retour en force pour le rappeur français de 23 ans après le succès de ses deux premiers albums Cicatrice paru en 2019 et Survie sorti en 2020 pour faire monter la pression avec l’annonce de la parution de son nouvel opus mais risque d’être retardée.

En effet Zola vient d’avoir un accident de moto qui devrait décaler ses prochains projets. De passage au Conga à Kinshasa pour le tournage d’un nouveau clip d’un titre inédit, l’artiste a échappé au prie en chutant du véhicule à deux roues. Sur les vidéos diffusées sur les réseaux, il perd le contrôle de la moto après avoir fait un wheeling et chute avant de se relever, blessé à la jambe en train de boiter.

Zola a ensuite révélé rentrer en France afin de se faire opérer de sa blessure, une fracture au tibia péroné. Il a posté une photo dans une story couché sur un lit avec sa jambe entouré d’un bandage et le message, « Fracture péroné, on va opérer ça en France ».

