Booba dézingue Kaaris après son placement de produit pour un dentiste

Kaaris fait la promotion d’un dentiste sur Instagram, Booba le démonte ! Kopp n’aime pas les placements de produits sur les réseaux sociaux notamment de la part des autres rappeurs, il s’est d’ailleurs lancé dans une lutte acharnée contre les actes frauduleux des influenceurs et n’a pas apprécié la dernière publicité de Riska dans une story en profitant de l’occasion pour le taquiner.

Booba se moque de Kaaris !

Discret musicalement depuis la sortie il y a un an de son album SVR en commun avec Kalash Criminel, Kaaris reste toutefois actif sur ses réseaux et enchaine les showcases ces derniers temps même s’il a connu quelques déboires dans sa vie privée suite aux accusations de son ancienne compagne. Le rappeur Sevranais a également décidé de ne plus répondre aux provocations répétées de Booba depuis l’annulation de leur octogone en 2019 mais cela n’a pas assagi son rival qui poursuit les attaques comme dernièrement suite à la demande d’un internaute s’il accepterait Riska au casting de sa série Ourika.

En ce début de semaine, Kaaris a posté une story qui n’a pas manqué de faire réagir son ennemi. L’artiste Sevranais a en effet posté une photo dans le cabinet d’un dentiste avec ce dernier ainsi que la légende « Si tu as une Kaaris tu viens le voir lui » afin d’en faire la promotion auprès de ses 3 millions de fans. Booba a rapidement réagi et a partagé au cliché avec le message, « @kaarisofficiel1 un vrai rat, c’est un incroyable #KAARAT » avant d’en remettre une couche avec une seconde story, « Il a gratté un détartrage, il est à l’agonie, ça m’bute » puis de conclure « Le pire placement de produit de la carrière de Kaaris #KAARAT ».

Comme souvent Kaaris n’a pas donné suite aux critiques de B2O.