Ninho : le modeste studio fait de matelas où il a enregistré Jefe

Le saviez vous ? Ninho a enregistré « Jefe » dans un très humble studio ! N.I est le recordman en France du nombre de certification de singles d’or, de platine et de diamant. Malgré ce succès, le jeune rappeur utilise des moyens modestes afin d’enregistrer ses morceaux en studio comme le prouve des photos d’une séance pour son dernier album.

Le cadre très modeste de Ninho pour plier un hit !

Au mois de novembre 2021, Ninho annonce la sortie de son prochain album pour le 3 décembre 2021 après une période s’absence en solo. L’artiste parisien présente Jefe, un opus de 15 morceaux avec aucun invité, uniquement des titres en solo. « Ca fait longtemps qu’on a pas vu un album solo », justifie le rappeur sur ce choix alors que la rumeur d’une collaboration inédite avec Cardi B a circulé à l’époque mais sans se concrétiser en raison de la grossesse de cette dernière. N.I connait rapidement un énorme succès commercial sans précédent dans sa carrière avec cet album. Il réalisé le meilleur démarrage de l’année 2021 en 24 heures ainsi que de sa carrière avec 61 000 ventes en une semaine, le tout avec une première place au Top Albums et une certification de disque d’or en 6 jours puis platine en 3 semaines.

Avec Jefe, Ninho a également obtenu le titre du meilleur démarrage en streaming de l’histoire du rap français et pour produire cet album il a utilisé des moyens pour le moins insolites et basiques comme le prouve des images disponibles sur les réseaux de l’enregistrement dans un humble studio du morceau Sky Priority produit par BBP qui cumule plus de 27 millions de streams sur Spotify. N.I apparait en pleine séance dans studio consisté d’une cabine de fortune qu’il a improvisé avec son équipe en assemblant des couvertures, une armoire et des matelas à l’extrême opposé d’un studio dernier cri qu’on aurait imaginé.

William Nzobazola de son vrai nom a préféré opter pour la simplicité avec studio fait maison et cela lui a réussi.