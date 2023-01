Booba dégomme Poupette Kenza, Rohff intervient pour le clasher

Ça recommence de manière bien agressive entre Booba et Rohff !

Le clash repart de plus belle, la tension monte encore entre les deux rappeurs Booba et Rohff. Après une année 2022 à lutter contre les influenceurs, l’auteur d’Ultra poursuit sa guerre et a poussé à bout Magali Berdah qui est au plus mal depuis le début de cette affaire. C’est au tour de Poupette Kenza de s’attirer les foudres de Kopp mais cela n’a pas plus à son rival Housni. Ce dernier a décidé de le faire savoir et n’a pas mâché pas ses mots envers B2O qui a directement réagi.

Entre les deux légendes du rap français la situation n’est pas prête de s’arranger. Tout a commencé suite au partage d’un tweet de Booba sur le bannissement de Poupette Kenza de l’application Snapchat. « Donc oui prout-prout a bien sauté définitivement de snap c’est officiel je ne peux pas dévoiler la raison mais d’autres vont suivre… » se satisfait le fondateur du 92i en dénonçant un placement de produit de la jeune femme avant d’ajouter, « Placement de produit pour du ‘musc intime (shnezer) sur son snap via une enfant de 3 ans. Des démons, je répète ce sont des démons #poupette' ». Rohff a immédiatement rebondi sur ce tweet pour tacler le DUC à sa manière.

Housni défend Poupette Kenza face à B2O !

« Mais ferme ton museau dégoulinant de merde à renifler le Q de tout l’monde h24. » commente tout d’abord Rohff avant de poursuivre, « Y’a une différence quand tu fais un placement de « Bitezer » via une enfant de 8ans ? quand leur mère twerk Q a l’air avec 10 tchoins alignées a 4 pattes sous ses yeux? #Mag-EliMierdah bande de démon ». Housni fait référence à une ancienne publiée sur les réseaux que Maes avait relayé dans laquelle son ancienne compagne fait la fête avec des copines sur un bateau avec sa fille Luna à ses côtés. Cette réaction n’a pas échappé à Booba qui de suite répliqué.

« Ça y est le consanguin nous fait une rechute. @snep do you know this guy », a-t-il répondu en demandant au Syndicat national de l’édition phonographique en charge de comptabiliser les ventes d’albums et de singles en France ainsi que d’annoncer les certifications s’ils connaissent le rappeur du 94 en se moquant de ses chiffres de ventes. Visiblement agacé par le comportement de Booba, Rohff a décidé de l’ignorer en le bloquant sur le réseau social à l’oiseau Bleu. En effet B2O a conclu l’échange en affichant une copie d’écran pour prouver que son rival vient de le bloquer sur Twitter.

