Quand Naza a eu la diarrhée alors qu'il était... sur scène

Un moment très gênant pour le rappeur ! Une anecdote embarrassante de Naza a récemment refait surface sur la toile lorsqu’il a eu un gros problème sur scène en plein concert au Congo à Kinshasa. Un incident sur lequel, il s’est confié sans concession à l’occasion d’une interview et qui a bien fait rire les internautes.

L’auteur de Jolie Bébé est habitué à vivre des mésaventures folles qu’il révèle dans ses interview comme lorsqu’il s’était retrouvé au milieu d’une bagarre avec un patron d’une discothèque qui refusait de le payer après un showcase. Il y quelques mois, dans l’émission « Soyons Foot », Naza a décrit une autre mauvaise péripétie de sa carrière bien différente de celle citée précédemment devant son public mais heureusement la séquence s’est plutôt bien terminée pour lui.

En effet lors de cet entretien Naza a raconté la fois où il a malheureusement eu la diarrhée pendant un concert alors qu’il était sur scène. « Dinguerie de ouf. » décrit-il tout d’abord avant de tout révéler. « J’étais e plein concert au Congo à Kinshasa, diarrhée mon pote direct. » explique le chanteur mort de rire. « J’étais sur scène et il me restait quatre sons, devant 20 000 personnes. Est-ce que tu me crois que j’ai réussi à aller aux toilettes entre les sons ? Je les ai ambiancé et j’ai réussi à aller ch*er en même temps. J’ai réussi à aller chi*er et revenir comme si de rien n’était », précise l’artiste sur la suite de cette anecdote l’ayant marquée mais qui s’est bien finie.

« Je suis allé ch*er et je suis revenu comme si de rien n’était. Fallait que je vide l’estomac » a-t-il conclu alors que le public Congolais n’y a vu que du feu, le concert s’est poursuivi sans aucun perturbation.