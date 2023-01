Rohff ridiculise Booba et son père, B2O le snobe

Entre Rohff et Booba, c’est de plus en plus chaud ces derniers jours, le clash entre les deux rappeurs n’est pas près de s’arrêter ! Housni s’est lancé dans le propre jeu de B2O en postant des montages de photos ou de vidéos pour se moquer de son ennemi qui n’a pas répliqué aux provocations.

Rohff tourne en ridicule le QI de Booba !

Après avoir pris la défense d’une influenceuse bannie de Snapchat et attaquée par Booba, Rohff décide de poursuivre ses attaques contre son rival. « Mais ferme ton museau dégoulinant de mer*e à renifler le Q de tout l’monde H24. » a tout d’abord balancé le rappeur du 94 sur Twitter puis « Y’a une différence quand tu fais un placement de Bi*ezer via une enfant de 8 ans ? quand leur mère twerk Q a l’air avec 10 tchoins alignées à 4 pattes sous ses yeux ». « Ça y est le consanguin nous fait une rechute » s’est indigné le DUC mais cela n’a pas assagi Housni qui vient de relancer les hostilités.

Rohff laisse en effet sous-entendre que Booba aurait un QI limité, « Instant Cul-ture offert par le Neu-neu utile du système. (Ne jamais sous estimer un QI d’écrevisse) » déclare-t-il dans un tweet avec un vidéo montage d’interviews de Kopp dans lesquels il ne sait pas répondre aux questions comme lors d’un passage sur Canal + dans lequel il ne reconnait pas le président de la république de l’époque, François Hollande, puis dans une autre ou il est questionné sur les traders et enfin une dernière dans laquelle le DUC est interrogé sur sa ville d’origine Boulogne-Billancourt et le lien avec la représentation des armes dans ses clips.

Le DUC n’est pas affecté par les moqueries !

« C’est l’héréditéeeeyyy #Mag-EliMierdah #Teu*Life » enchaine Rohff avec des émojis mort de rire en postant le montage photo de Booba portant un bonnet de bain rose ainsi qu’un cliché de son père arborant un nœud de papillon de la même couleur sur la tête. « Tel père, tel fils. Serre-tête, CR-Zgu*g, c’est l’héréditey, ok tout s’explique », décrit la légende de la publication. Housni termine avec une story en adressant un message à B2O, « Le méthamphétamine ou N-méthyl-amphétamine est une drogue de synthèse sympathicomimétique et psychoanaleptique, extrêmement addictive. ».

Habitué à répondre aux moindres messages le concernant, Booba n’a pas daigné réagir cette fois-ci aux clashs de Rohff à son encontre préférant se concentrer sur sa lutte contre les influenceurs et notamment celle face à Magali Berdah qui l’accuse de démolir sa vie.