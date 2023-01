SCH, Central Cee, Gazo, Ziak et Freeze Corleone : le feat de rêve devient réel

Une connexion inédite au sommet du rap français entre SCH, Ziak, Gazo, La F, Freeze Corleone avec le rappeur britannique Central Cee vient d’être imaginée avec réussite par un Youtubeur et a retenu notre attention. Un nouveau mashup a attiré les auditeurs de rap, c’est celui de Ft2ouf réunissant les rappeurs cités précédemment, le rendu est bluffant de réalisme, le tout avec des images des différents clips de artistes pour la création de la vidéo.

SCH, Ziak, Gazo, Central Cee et Freeze Corleone réunis sur un mix génial !

Ces derniers mois les mashups se multiplient dans le rap français, deviennent de plus en plus populaires sur les réseaux notamment sur YouTube et certains valent le détour comme celui produit par Ft2ouf qui a repris le fameux principe de Jul avec Bande Organisée afin de le transformer en Drill Organisée dans sa création. Récemment Ninho, Ziak, Kaaris, Freeze Corleone, SDM et Nahir l’avait inspiré pour un premier remix original de Drill Organisée qui avait dépassé le million de vues, pour débuter l’année, le YouTubeur revient pour nous dévoiler nouvelle une association étonnante.

Ce mashup intitulé « Drill organisée part.3 » comporte les acapellas des morceaux « Hennessy » et « A$AP » de Gazo, « Moula moula » de Kaaris, « Don’t Like Drill » et « Fraud » de Central Cee, « Flocko » et « Rich Porter » de Ziak, « The Hotspot » de La F, « Trap Kongo » de Freeze Corleone avec Kozi et enfin « Fresh », « Spécial » de SCH. Le visuel met en scène les différents rappeurs avec des extraits des clips « Hennessy, « Grokuwa », « Inhumain (partie 2) », « Let Go », « One up », « Flocko », « LG », « Non coupable 5 », « Vingt20 », « 1000 », « Scelle », « Interlude », « LIF » et « La danse des bandits ».