Aya Nakamura en crush sur Mbappé, ce cliché enflamme la toile

Aya Nakamura s’affiche encore très proche de Kylian Mbappé et agite les rumeurs sur leur relation !

A quelques jours de la sortie de son prochain album solo nommé DNK prévue pour le vendredi 27 janvier sur lequel figure une collaboration très attendue avec Tiakola, Aya Nakamura s’est retrouvée au centre des rumeurs sur son lien avec Mbappé après la publication sur ses réseaux d’une photo en compagnie de l’attaquant du Paris Saint Germain qui a réagi au cliché.

Récemment surprise par les internautes en flagrant délit en train de suivre du contenus pour adultes suite à des « Like » sur des tweets très suggestifs, Aya Nakamura fait encore sensation sur la toile pour son rapprochement avec Kylian Mbappé. Célibataire depuis sa rupture avec Vladimir Boudnikoff il y a quelques mois après l’avoir accusé d’infidélité et une dispute conjugale l’été dernier qui s’est terminée par la garde à vue de l’ancien couple, l’interprète de Djadja est désormais un cœur à prendre et sa dernière publication sur les réseaux a fait le buzz.

En effet lors d’une soirée privée à Paris organisée par Tyga qui s’est d’ailleurs ambiancé sur le tube Djadja, Aya Nakamura s’est affichée aux côtés Kylian Mbappé et le duo est visiblement très complice car s’est la seconde fois en quelques mois qu’ils sont aperçus ensemble, le joueur Parisien pose même son bras autour de la taille de la chanteuse sur la photo. Au mois de septembre dernier, Aya avait déjà rejoint le buteur du PSG après un match en prenant la pose avec lui. Le champion du monde a même commenté avec plusieurs émojis « flamme » la publication qui a cumulé plus de 400 000 « Like » sur Instagram et Twitter.

« Vendredi soir » a ajouté Aya Nakamura avec un émoji qui danse en légende de cette publication ayant suscitée l’interrogation des internautes sur sa relation avec Mbappé dont les rumeurs sur sa vie privée circulent fréquemment dans la presse people mais sans être confirmées comme sur sa supposée liaison avec Rose Berthram ou encore Emma Smet. « Qu’est-ce que tu caches derrière ton sourire Kylian ? », « Le roi et la reine de France », « Vous allez bien ensemble », « le roi et la reine de france », « Qu’est ce que tu caches derrière ton sourire Kylian » peut-on lire dans les commentaires ce qui démontre bien que le lien entre les deux stars intriguent les fans alors le clip Baby de la chanteuse approche les 5 millions de vues en 10 jours d’exploitation.