Booba trahi par Hanouna se moque de Magali Berdah

Booba vient d’adresser un nouveau message à Cyril Hanouna pour dénoncer sa trahison et aussi tourner en ridicule Magali Berdah avec montage vidéo pour l’accuser de mettre scène une fausse détresse dans les médias.

L’interview de la fondatrice de Shauna Events sur BFMTV continue d’interpeller Booba qui en a profité également pour cibler Hanouna. Magali Berdah a exprimé sa douleur en affirmant que le rappeur a détruit sa vie et parler du calvaire qu’elle vit tous les jours depuis les premières accusations de B2O, elle assure ne plus supporter le cyberharcèlement dont elle ainsi que sa famille sont victimes. Dans cette guerre Kopp a remporté une bataille car l’influenceuse vient d’être obligée de payer 2 millions d’euros à Emma Paris suite à une rupture de contrat abusive. Cette dernière accuse aussi le DUC d’avoir fait diffuser une fausse se*tape d’elle.

Face aux déclarations de Magali Berdah, Booba a déploré une mise en scène de l’agente de star de la télé-réalité qui ment en faisant semblant de pleurer devant les médias afin de l’accuser de cyberharcèlement. Comme souvent, le fondateur du 92i s’est amusé a posté un montage de sa rivale avec son récent passage à BFM TV au bord des larmes et d’un autre sur TPMP People morte de rire pour afficher le contraste entre ses comportements à la télévision. « MagaliBerdah « Booba a détruit ma vie » fou rire chez TPMP puis actor studio sur BFMTV même jour 2 salles 2 ambiances une crasseuse #changetoiaumoinszobi » décrit le rappeur avant d’enchainer sur Cyril Hanouna.

En plus d’avoir Magali Berdah dans le viseur, Booba s’en prend aussi Cyril Hanouna. Il reproche à l’animateur de couvrir les actes frauduleux de la fondatrice de Shauna Events et a même averti le présentateur de TPMP d’avoir des compromettantes de ses affirmations. « T’es aussi responsable que tous ces démons que tu protèges » avait-il confié il y a quelques jours en lui reprochant de soutenir la cause des influvoleurs et de tenter de mettre fin à ses actions. « Voilà pourquoi nous avons autant de mal à nous débarrasser des influvoleurs. Ils se protègent tous c’est un vaste panier de crabes. TPMP, Gilles Verdez, Magali Berdah. Voilà pourquoi mes réseaux ne font que sauter » s’est indigné B2O.

« Cyril Hanouna petit filou ! Tu t’es bien foutu de notre gueule« vient encore de tweeter Booba puis d’ajouter « ‘Booba c’est mon ami…’ T’es juste un traître et le guru des escrocs« avec un extrait vidéo du passage de Magali Berdah dans TPMP. Il a ensuite relayé un article expliquant pourquoi Arthur réclame une fortune à Hanouna. Il « reproche à son rival de C8 d’avoir nui à ses affaires », et lui demande 9 millions d’euros dans cette affaire.

Le DUC a terminé avec un enregistrement audio de Magali Berdah en train de s’exprimer sur l’annonce des Blata qui ont souhaité raconter la relation qu’elle entretenait avec Cyril Hanouna.

.@magaliberdah « Booba a détruit ma vie » fou rire chez @tpmp puis actor studio sur @BFMTV même jour 2 salles 2 ambiances une crasseuse 😂😘🏴‍☠️ #changetoiaumoinszobi pic.twitter.com/MxtiD5gO21 — Booba (@booba) January 22, 2023

.@Cyrilhanouna petit filou!!! Tu t’es bien foutu d’notre gueule. « Booba c’est mon ami… » T’es juste un traître et le guru des escrocs… 🏴‍☠️ pic.twitter.com/3HZeVloX6d — Booba (@booba) January 23, 2023