Salt Bae, les fans sous le choc d’entendre enfin sa voix

Oui, Salt Bae parle, la séquence est devenue virale sur Instagram !

Malgré son « bad buzz » pour s’être immiscé dans les célébrations des joueurs Argentins lors la finale Coupe du Monde 2022 au Qatar, Salt Bae a gagné en popularité sur les réseaux sociaux. Il a en effet obtenu un nouvelle popularité avec une communauté de plus en plus grandissante ce qui lui a permis de dépasser dernièrement les 50 millions d’abonnés sur son compte Instagram mais ses fans se sont toujours étonnés de n’avoir jamais entendu sa voix dans ses nombreuses vidéos.

Connu sur Internet pour ses vidéos en train de préparer des plats et accueillir des nombreuses célébrités dans sa chaine de restaurants Nusr-Et notamment les footballeurs, Salt Bae a fait polémique au Mondial 2022 pour pris dans les mains le trophée de la Coupe du Monde sur la pelouse du Stade de Lusail et s’être incrusté auprès des nouveaux champions de monde après la victoire en finale face à la France. La FIFA devrait annoncer prochainement sa sanctionne pour ne pas avoir respecter le règlement avec une interdiction d’assister à la prochaine compétition en 2026 organisée conjointement par trois pays les États-Unis, le Canada et le Mexique. C’est mauvaise nouvelle n’a pas empêché Nusret Gökçe de souhaiter ses vœux de la nouvelle année à ses followers qui ont été surpris de découvrir enfin le son de sa voix.

En effet Salt Bae a pris la parole pour souhaiter une bonne année 2023 à ses abonnés avec un message d’amour, « Bonjour à tous. Je suis tellement fier de moi, parce qu’on l’a fait. 2022, notre meilleure année. J’espère plus encore. 2023 : notre meilleure année. Je vous souhaite le meilleur. Bonne année. Je vous aime tous. Je suis heureux grâce à vous. ». La vidéo a suscité des milliers de réactions, les internautes se sont amusés de la voix du cuisinier truc qui s’est fait troller, « Je ne savais pas que tu pouvais parler. « , « Mer**, il peut parler, je croyais que c’était impossible. » .

