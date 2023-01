Wejdene écoutée par les gangsters, la surprenante révélation de Kalash

Le rappeur Kalash fait une confidence étonnante concernant la chanteuse Wejdene ! L’auteur du tube Mwaka Moon vient d’obtenir le certification de Disque d’Or avec son dernier album baptisé « Tombolo » réédité au mois de novembre 2022 avec plus de 50 000 ventes, un projet de 28 titres sur lequel il avait notamment invité pour une connexion inédite la jeune protégée de Feuneu.

Sacré confession de Kalash, Wejdene ambiance les gangs

« T O M B O L O disque d’Or ! MERCI A VOUS Big up à toutes les personnes qui y ont participé de près ou de loin. SALUTE » a commenté Kalash pour annoncer cette bonne nouvelle. En marge de la parution de cet opus, il avait fait déclaration pour le moins surprenante au sujet des auditeurs de Wejdene qui vient également de sortir son nouvel opus le mois dernier avec « Glow Up ». L’artiste français originaire de Martinique s’est d’ailleurs bien entouré lors de la sortie de cet album avec plusieurs invités, Ninho, Damso, Jkevlar, Gazo, Pince Swanny, Mavado, Ngofo Family, Bounty Killer, Hamza, Maureen, Fanny J, Rvssian ou encore Skillibeng.

Lors de la promotion cet opus, Kalash a tenu des propos élogieux envers Wejdene qu’il a invité sur le single « Le Sang » avec Rvssian, un morceau sur le thème de la trahison après leur réussite musicale. De passage dans l’émission Le Code de Mehdi Maïzi sur Apple Music, il s’est confié sans détour sur ce featuring en affirmant qu’elle est écoutée par des gangsters. « Wejdene quand elle a explosé, j’étais en Martinique et sur les bateaux. » assure le rappeur avant de décrire, « On fait un truc qui s’appelle des manigances, c’est à dires qu’on est plein de bateaux, de la piraterie… Quand le son de Wejdene passe, Anissa… Fumigènes. Et sur l’eau, ce sont des adultes, il y a des tueurs, des dealers, il y a des comptables et c’est wooouah ».

Dans la suite de cet entretien, Kalash raconte comment il est entré en contact avec la jeune chanteuse en passant pas son manager Feuneu désormais à la retraite qui à l’époque a été honoré par cette demande de collaboration, « Ça s’est fait : super bonne ambiance, pas de pression, cool. C’est une artiste qui écoute c’qu’on lui dit, qui prend les avis, qui a aussi son avis bien tranché sur les trucs », a-t-il confié dans une autre interview sur leur rencontre en studio avant de conclure « y a des lyrics que certaines personnes aimaient pas, elle a dit : “Non, non, moi, j’veux dire ça” donc c’était une bonne expérience puis, ça m’a conforté dans l’idée de ce feat improbable, que les gens trouvent improbable. » .