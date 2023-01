Sadek règle des comptes avec lui-même sur ses clashs, Booba en rigole

Booba ne rate absolument rien et n’a pas manqué d’ajouter son commentaire provocateur à la dernière interview de Sadek dans laquelle il revient sur leur clash qui animé les réseaux sociaux en 2021. Le rappeur du 93 a définitivement tourné la page de cette embrouille et s’est exprimé sur leur conflit dans une interview où il parle avec lui-même.

Booba se moque de l’auto-interview de Sadek qui se confie sur leur conflit

Avant la sortie de son nouvel opus baptisé « Changement de propriétaire » programmée pour ce 27 janvier et dont le premier extrait est le single « Sicilien« , Sadek poursuit la promotion de ce projet avec une interview au concept très original. En effet Johnny Niuuum a décidé de s’auto-interviewer en se retrouvant face à une autre version de lui-même. Dans cet entretien intitulé « Sadek m’a tuer », Dek-sa fait face aux deux côtés de sa personnalité, l’une calme, réfléchie et bien habillée qui pose des questions pertinentes sur sa carrière et l’autre plus nerveuse à l’apparence moins soignée. Les deux hommes s’expriment sur différents sujets dont le fameux clash face à Booba qui a pris fin suite à sa soudaine mise en retrait des réseaux et de la scène musicale.

« Les premiers qui m’ont critiqué, bah c’est les premiers à avoir repris mon combat 6 mois après quand j’étais plus là alors qu’ils s’entre suçaient jusqu’à la moelle pour me faire tomber quand j’étais à Dubaï. Il a suffit d’une fausse montre et boum ils étaient plus copains, c’est dingue. » décrit l’une des versions de Sadek, celle d’avant en parlant de l’embrouille avec Booba sans le citer explicitement en faisant référence à l’affaire de la fausse montre de ce dernier révélée par Marc Blata. « Tu trouves pas que vous êtes allés trop loin ? Vous vous êtes mis à afficher vos familles sur Internet, à parler que sur Internet, à se donner rendez-vous. C’est ça le rap maintenant, c’est ça les nouveaux gangsters, je trouve ça ridicule. » constate amèrement la seconde personnalité de Dek-Sa, celle d’aujourd’hui qui passe en revue les déboires et les réussites du rappeur.

Toujours aussi actif sur ses réseaux sociaux, Booba a relayé cet extrait de l’interview dans une story sur Instagram avec un message à Sadek pour lui indiquer qu’il ne compte pas le laisser tranquille malgré cette rédemption tout en mentionnant son compte pour l’avertir : « Meskine il croit qu’il va s’en sortir en jouant le dédoublement de personnalité, crois-y fort ».