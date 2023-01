Aqababe révèle tout sur son agression par Maes, « J’allais crever d’une balle »

Aqababe vient de tout dévoiler sur la sombre histoire de son passage à tabac par Maes. L’affaire a éclaté il y a quelques mois lorsque une vidéo a fuité sur la toile du blogueur en train de se faire séquestrer.

Une autre séquence accable le rappeur du 93 dans laquelle il apparait en souriant aux côtés du jeune homme dans une voiture pour le kidnapper et lui faire passer un sale quart d’heure.

Invité dans l’émission de Sam Zirah, Aqababe s’est confié ouvertement pour la première sur son conflit avec Maes et il s’est réellement fait une grosse frayeur. L’affaire débute en 2018 lorsque le blogueur fait circuler une rumeur sur l’interprète de Madrina qu’il aurait été aperçu avec un homme à Mykonos, une fausse information mais que l’artiste ne digère et décide de se venger du jeune pour avoir fait propager ce soi-disant scoop sur sa vie privée. Ce dernier a commencé à s’expliquer sur le déroulement des faits.

« C’est sorti d’un article que j’avais rédigé en 2018. Je ne connaissais pas du tout Maes. Un mec me dit qu’il a un scoop pour moi concernant un rappeur. Il m’envoie son Instagram et me dit qu’ils étaient à Mykonos. Pour moi c’est une dinguerie, le mec s’est tapé un escort boy. Il n’y avait aucune preuve que Maes était avec lui. L’article a fait le buzz. Maes venait de rentrer dans le monde du rap. (…) Sa musique a décollé sur Youtube. De là, il a dû se dire qu’il fallait éteindre cette rumeur. Je peux comprendre que son image a pris un coup mais il y a des façons de faire. Il n’y a pas à kidnapper quelqu’un et à crier sortez les gens. »