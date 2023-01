Ice Spice se confie sur sa relation avec Drake

Ice Spice s’est confié sur son lien avec Drake pour répondre aux rumeurs et mettre fin aux spéculations la concernant sur leur relation.

Dans son projet en commun avec 21 Savage baptisé « Her Loss » paru au mois de novembre 2022, Drake lâche sur le single « BackOutsideBoyz » la phrase peu flatteuse sur la jeune artiste : « She a ten tryna rap, it’s good on mute, yeah » (« C’est un 10 qui tente de rapper, c’est bon quand il n’y a pas le son, ouais »). Des mots qui ont été interprétés comme un diss track, Ice Spice a ensuite réagi sur Twitter : « Au moins, je suis un 10« , en lien à son physique tout en ajoutant des émojis « rire avec des larmes » et « haussement d’épaules ». Dans un entretien pour le New York Times, elle est revenue sur ce qu’il se passé avec le rappeur Canadien pour répondre aux rumeurs d’un conflit entre eux car ce dernier l’a également unfollow sur les réseaux, « Il m’a bien unfollow. Je ne sais pas pour quelle raison par contre.« , avait elle d’ailleurs confirmé à ce sujet.

Pas de tension entre Drake et Ice Spice !

« Nous sommes cool« assure la rappeuse américaine devenue populaire avec le tube « Munch » paru l’année dernière soutenu par Drizzy avant d’affirmer, « Nous avons parlé après cela plusieurs fois et nous sommes bons. Il n’y a pas de beef. ». Drake a d’ailleurs adressé un message en privé à Ice Spice comme elle l’a révélé. « Quand Drake m’a envoyé un DM, je ne m’attendais pas vraiment à ça. », décrit la jeune rappeuse de 23 ans avant de poursuivre, « Mer*e, c’est fou parce que je suis vraiment à L.A. sur le point de tourner l’Open Mic« .

« Se connecter avec lui était tellement cool. Comme, il est fou gentil et respectueux. » a précisé Ice Spice dans cette interview au sujet de Drake avant de conclure, « Nous sommes allés à l’OVO Fest. C’était excitant parce que c’était comme la première fois qu’il se produisait à Toronto, je pense depuis quelques années. Donc c’était juste un film, tout le monde était excité. ».