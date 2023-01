Voici les explications sur le tarif élevé du blouson en cuir Mafia K’1 Fry

Ce 29 janvier l’album culte « Jusqu’à la mort » de la Mafia K’1 Fry va fêter ses 16 ans mais c’est pour une toute autre raison que le collectif légendaire formé de OGB, Manu Key, Kery James, Karlito, Rohff ou encore des membres d’Intouchable et du 113 refait parler de lui. En effet le cuir symbolique Mafia K1 Fry, une pièce iconique des années 90/2000 vient d’être mis vente dans une édition très limitée (100 pièces).

« Ce n’est pas porter n’importe quel cuir… »

Initialement réservé aux membres du collectif, 20 ans après le groupe a décidé de transmettre son héritage à toutes celles et tout ceux qui se retrouvent dans leurs valeurs et leur état d’esprit. Cette réédition des blousons en cuir Mafia K’1 Fry confectionné en France vient d’être dévoilée. La collection exclusive a été présentée lors d’un POP UP Store du 18 au 20 janvier à l’Union de la Jeunesse Internationale (ex-Tati Barbès) et a été mise en vente sur la boutique en ligne mafiak1fryclothing.com avec d’autres articles dédiés à la Mafia K’1 Fry. Des internautes se sont rapidement insurgés contre les prix des vestes en cuir, près de 800 euros et ont vivement critiqué le choix de ce tarif.

« 800 euros le cuir, même les mecs de la mafia k1 fry ils peuvent pas l’acheter mdrrrr », « Comme à l’ancienne faut faire un crédit pour ton cuir » peut-on lire dans les réactions des internautes ou encore « C’est pas pour ceux qui étaient représenté dans « pour ceux ». C’est pour les bobos iencli adeptes du rap depuis peu parce qu’avide de sensations ». Face aux interrogations des fans, la Mafia K’1 Fry a répondu aux détractations pour justifier un tel prix d’achat en mettant en avant la symbolique de ce blouson ainsi que l’engagement d’un contrat moral K1fry.

« 2003 1ère apparition du cuir MFK1 x AM. : 20 pièces. 2023_ 20 ans plus tard : 100 pièces qui marquent la fin de cette pièce mythique ! Et parce que porter le cuir @mafiak1fry ce n’est pas porter n’importe quel cuir, nous avons crée le contrat moral K1fry. Un contrat symbolique par lequel les acquéreurs des cuirs s’engagent à respecter les valeurs, l’héritage et l’histoire du collectif. Un contrat qui donnera aussi des avantages a ceux qui l’ont signé. Un contrat à remplir au pop up et qui sera envoyé a ceux qui ont eu la chance de s’en procurer un sur le site…. Drop en ligne sold out. Dernière pièces à rafler au pop up à Barbes ».

Ce tarif n’a pas affecté le succès du blouson en cuir Mafia K’1 Fry car l’édition « POUR CEUX » O.G. est déjà épuisée sur la boutique en ligne. Il ne reste que le modèle « POUR CEUX » Triple Black en XS ainsi que le blouson « POUR CEUX » Terre Rouge en S et M en vente tous au prix de 794 euros.