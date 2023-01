Hanouna provoque Booba en direct, B2O le menace : « soit un homme »

On passe aux choses sérieuses entre Cyril Hanouna et Booba, l’animateur a enfin répondu dans TPMP aux provocations du rappeur français sans citer explicitement son nom mais cela l’a passablement agacé. Le DUC de Boulogne a immédiatement fait part de son mécontemment pour mettre un gros coup de pression à l’animateur de C8.

Booba fracasse Hanouna, les deux hommes prêts au face à face !

Ce n’est plus un secret, Booba mène une guerre contre Cyril Hanouna accusé de couvrir les agissements des influvoleurs et d’apporter son aide à Magali Berdah. L’artiste du 92i a donc décidé depuis quelques jours de l’attaquer ouvertement mais sans aucune réaction du présentateur de C8. Ce jeudi soir en direct dans l’émission TPMP, le producteur de télévision a enfin pris la parole sur ce clash de manière subliminal. Hanouna s’est mis en scène avec un chroniqueur pour lui dire, « si tu veux m’attaquer, fait comme tout le monde, attaque mois sur les réseaux sociaux et quand tu es en face à face avec moi, et quand tu sais que tu es dans la même ville que moi, ferme ta gueule, voilà ! ». Une déclaration faite sous les applaudissements du public qui fait bien évidement référence à son conflit avec Booba, le chanteur ne cesse de le provoquer sur la toile ces derniers jours.

« C’est vrai j’habite à Paris, Paris c’est petit, alors y a des gens qui sont loin parfois, qui font les malins, quand vous venez un jour à Paris, on verra comment ça se passera, voilà les chéris » rajoute l’animateur en parlant de B2O exilé à Miami où il vit depuis plusieurs années. Booba a tout de suite réagi en relayant la séquence pour adresser un message très clair à Hanouna, « Déjà soit un homme et prononce mon nom. Tu traînes avec des voyous mais t’es pas un voyou. À 32 ans tu jouais à la playstation chez papa et maman. ». Élie Yaffa menace ouvertement le présentateur de TPMP et précise, « Te perds pas Baba t’es pas prêt. Assume les critiques. On t’as fait sortir du silence, tu m’as raté à Miami, cartel de klawi ». « Fais pas appeler tes amis du grand banditisme t’es maladroit Baba ça marche pas ici. Pas ici! Retourne sur la playstation. Tu divagues » poursuit le rappeur du 92i dans un autre tweet avant d’enchainer avec plusieurs messages.

« Cyril Hanouna, ce qu’on a à dire on va le dire. Tu peux appeler ta grand-mère ou Superman… Ça change rien. Fais moi directement tu gagneras du temps espèce de clown t’as pas honte d’être aussi lâche? », renchérit Booba puis « En tous cas c’est la preuve qu’on a raison et qu’on a tapé dans l’mille. Force pour cette nouvelle aventure. » et enfin « Une sacrée guerre qui commence ». Cyril Hanouna mentionné par le DUC sur chaque Tweet n’a pas répondu pour le moment mais semble donc l’attendre de pied ferme à Paris.