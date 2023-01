Hatik adresse un message fort à Gims qui valide

Nostalgique de l’époque de la Sexion D’Assaut, Hatik a adressé un message élogieux à Gims sur cette époque et ce dernier a apprécié le geste.

La performance de Gims a marqué Hatik !

A l’affiche du « La Tour » de Guillaume Nicloux qui sortira le 8 février 2023 en salle et en préparation de son prochain album, Hatik est très actif sur ses réseaux, notamment sur son compte Instagram suivi par plus d’un million de followers. Le rappeur français reste proche de sa communauté pour tenir ses fans au courant de son actualité du moment mais aussi pour partager des instants de sa vie privée dans sa story. Dernièrement, l’interprète d’Apash dans la série Validé a relayé son écoute du morceau « Noir » de la Sexion D’Assaut pour exprimer tout son respect à Gims.

Au mois de mars 2012, Sexion D’Assaut a connu succès commercial sans précédent pour le groupe formé de Maître Gims, Lefa, Barack Adama, Maska, JR O Crom, Black M, Doomams, et L.I.O. Pétrodollars avec l’album « L’Apogée » certifié double disque de diamant. Les titres « Ma direction », « Balader », « Avant qu’elle parte », « Wati House » ont fait un carton auprès des auditeurs, quelques mois avant la parution cet opus, le groupe parisien avait fait monter la pression et patienter le public avec une mixtape nommée « En attendant L’Apogée : les Chroniques du 75 » qui a marqué Hatik. L’auteur de « Chaise pliante » s’est remémoré cette époque en écoutant ce projet et notamment le titre en solo de Meugui, « Noir » considéré comme la suite de son morceau « 30% » sorti en 2018 et extrait de la mixtape « Les chroniques du 75 ».

La performance de Gims sur cette chanson avait marqué les esprits des fans de rap à l’époque et aussi Hatik. » Gims imprenable, je me revois grave dans le bus avec les écouteurs à fond en train de crier ‘A la fin le roi et le pion vont dans la même boîte’ « décrit le rappeur de 30 ans en légende de la story de l’écoute du titre « Noir » sur Spotify en se souvenant de la punchline à la fin du deuxième couplet, « M’écoutez pas en conduisant, ça équivaut à trop d’alcool dans l’sang. La vie n’est qu’un jeu d’échecs, et à la fin, le roi et le pion vont dans la même boite ».