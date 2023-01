Sadek aurait voulu abattre Booba d’une balle dans la tête !

Un audio choc de Sadek a fuité dans lequel il semble parler de Booba et profère une menace de mort envers son rival. L’information n’est pas confirmée s’il s’exprime bien au sujet du DUC mais ce dernier s’est immédiatement senti ciblé et a diffusé cet enregistrement sur ses réseaux pour le dénoncer.

Ce vendredi Sadek a fait son retour avec l’album « Changement de propriétaire », un projet de 15 titres pour lequel il avait fait une interview face à l’ancienne version de lui-même pour revenir sur son clash avec Booba Dek-Sa semble regretter ses anciens propos et son comportement lors de ce conflit. Après une période d’absence médiatique, le rappeur du 93 est en effet désormais revenu pour passer à autre et oublier cette embrouille en se concentrant sur la musique. « Meskin, il croit qu’il va s’en sortir en jouant le dédoublement de personnalité, crois-y fort » avait réagi B2O suite à ce retour et les déclarations de Johnny Niuuum.

Alors que clash était visiblement de l’histoire ancienne entre les deux rappeurs, Booba vient de relancer en dévoilant un enregistrement vocal de Sadek. Dans cet enregistrement, Dek-sa s’adresse à un ami et déclare, « Je te mens pas frérot, c’est la guerre des réseaux, ça veut dire, il faut être le plus drôle possible mais en vrai de vrai, il m’a fait craquer. J’ai envie de lui mettre une balle dans la tête et pas autre chose, et un jour, il va se manger une balle dans la tête et c’est tellement ce que je veux, je m’en bas les coui**es que tout le monde le sache ». Il ajoute ensuite sur les conséquence d’un tel acte, « La prison, le truc, je veux vraiment lui mettre une balle dans la tête, j’ai toujours fais tout ce que je devais faire et tu as vu me faire passer pour un fou . Malheureusement ca me touche dans mon ego, on est tous des humains et ont est orgueilleux C’est comme ça et j’essaie de combattre l’ego, c’est pour ça que j’essaie d’être drôle ».

« C’est bon j’lève le pied y a la paupiette qui veut m’faire » a commenté Booba en diffusant l’extrait sur Twitter tout en mentionnant Sadek qui pour le moment n’a pas fait de déclaration sur la révélation de cet audio compromettant, ni confirmé s’il parle bien de B2O qui de son côté s’est déjà fait son opinion.