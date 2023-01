Mister V : Les Américains chamboulés devant les Jones, c’est drôle

Les Américains semblent avoir bien pris la vidéo parodique de Mister V avec les Jones et les réactions sont plutôt amusantes.

Tout-terrain, Mister V frappe fort une nouvelle fois. Accompagné de Kerchak, le rookie de l’année 2022, il se lance dans la Jersay et c’est un premier concluant. Les deux artistes s’apprêtent à livrer le match de leur vie et à faire crier le stade sur l’impressionnant “Match“.

A l’image des plus grands duos de l’histoire du foot, l’alchimie entre les deux atteint des sommets et leur complicité sur et en dehors des terrains ne fait plus aucun doute.

En parallèle de cette collaboration avec Kerchak, Mister V a fait un carton avec les Jones et le clip Burger, la vidéo comptabilise 5,7 visionnages sur Youtube en 1 mois d’exploitation sur la plateforme.

Cette réalisation n’a pas laissé indifférent les américains, certains ont découvert cette parodie très clichée de l’humoriste français avec ses acolytes Freddy Gladieux et Vincent Tirel partagée sur le site Reddit par un viewer interpellé par cette vidéo.

Dans les réactions les américains se sont globalement amusés de l’humour du rappeur comme le prouve les commentaires même s’il n’a pas encore réussi à percer aux Etats-Unis :

« Je n’ai jamais vu les Français aussi heureux ». « C’est tellement drôle, quand ils parlent français, ils parlent en fait comme les émissions américaines doublées qu’on voit à la télé ». « En tant qu’Américain, cette chanson me donne faim ». « Je veux dire qui n’aime pas le cheesecake et les burgers ? ». « Nous avons ridiculisé tous les aspects de la culture française depuis des siècles… alors, je l’autorise ».