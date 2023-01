Vald : le montant astronomique qu’il a perdu avec un concert révélé

La saviez-vous Vald a fait perdre à ses producteurs une somme colossale pour l’un de ses concerts ! L’information a récemment refait surface les organisateurs de la tournée de l’artiste de Hip-Hop français ont lâché un très gros chèque pour l’une de ses prestations et cela n’a pas été rentabilisé avec la performance scénique du rappeur du 93 comme il l’a malheureusement confié.

On connait la somme perdue par la production de Vald pour un Bercy !

Plus de trois années après son tout premier concert l’AccorHotels Arena de Paris, l’artiste originaire du 93 s’était confié sur cet événement qui n’a pas été une franche réussite niveau financier même s’il a pourtant rempli la salle et que le public a répondu présent pour ce show. En promotion pour son album “V” paru au mois de février 2022 avec plusieurs invités sur le projet tel que Hamza, Suik’On Blaz AD et Orelsan, l’opus a cartonné à sa sortie avec le plus gros démarrage de l’année et une certification de disque de plainte en seulement 23 jours. Lors de la promotion de cet album Vald a fait une surprenante révélation.

En effet c’est au micro du média Rapelite qu’il a assuré avec le sourire s’être endetté avec son concert exceptionnel à Bercy lors de l’année 2019 en s’exprimant sous les dessous de l’organisation de cet événement :

” C’est peut-être intéressant de savoir pour le public que les artistes qui font des dates à Paris, 9 sur 10 ne prennent pas 1€ et s’endettent. Juste le rideau de Bercy, qui cache le décor lors de la première partie, je crois, c’est 4 200 €. Sur la soirée, on doit faire 750 000€ de chiffre d’affaires, et on en perd 500 000€. C’est-à-dire qu’on est à 1 200 000€ ” .

Il y a quelques mois le journal Le Monde a d’ailleurs consacré une enquête sur le sujet dans un épisode de la série Rap Business afin de comprendre la perte de ce montant colossal. Vald a voulu réaliser un spectacle à la hauteur de son ambition et son équipe a validé ses demandes notamment pour les décors comme avec l’anecdote de fameux rideau même si cela n’a pas été rentable sa prestation a été saluée par le public et les médias lui apportant encore plus de crédibilité.

Le média explique d’ailleurs que ce type de performance scénique représente finalement un investissement afin d’ensuite obtenir plus de dates de concerts avec notamment des invitations pour les festivals mais malheureusement le rappeur d’Aulnay-sous-Bois n’en a pas vraiment profité à l’époque car la crise sanitaire causée par le Covid-19 avait annulé tous les festivals cette année là.