Sadek répond de la meilleure des manières au clash de Booba

Les révélations compromettantes de Booba sur Sadek au sujet de leur clash n’ont pas laissé indifférent ce dernier cité. Le rappeur du 93 a pris la parole pour répondre à la publication de l’enregistrement audio dans lequel il affirme vouloir la mort de son ennemi en lui tirant une “balle dans la tête” et il a décidé d’apaisement les tensions, leur conflit semble désormais de l’histoire ancienne.

Les faits datent de l’été 2021, habitué aux clashs sur les réseaux, Booba s’embrouillent avec Sadek et les deux rappeurs ont eu plusieurs échanges virulents sur la toile par publications interposées. Les deux artistes décident même de s’en prendre à leurs familles respectives ou encore d’organiser des confrontations qui n’ont finalement jamais eu lieu. “Sadek franchement ce clash il est pas mal j’ai juré. Quand tu m’auras tabassé, fais pas de Snap après, comme ça tu restes libre. Personne va te fumer.” avait par exemple déclaré B2O au mois d’aout de cette année là avant de poursuivre, “On observe juste la chute artistique et psychologique d’un imposteur mal dans son corps et dans sa tête.” puis de lui rappeler qu’il n’est pas Bassem que Dek-Sa avait passé à tabac en 2020.

Après plusieurs mois de clash, fin 2021, la tension s’est finalement apaisée entre les deux rappeurs français, Sadek a disparu d’Internet et n’était plus actif sur ses différents réseaux alors que Booba s’est trouvé d’autres cibles comme sa lutte contre les influvoleurs. En ce début d’année Dek-Sa a fait son grand retour avec la sortie d’un nouvel album Changement de propriétaire et bien sûr cette actualité n’a pas échappé à B2O qui en a profité pour balancer un vocal compromettant de son rival dans lequel il déclare ouvertement vouloir la mort de Kopp. “En vrai de vrai, il m’a fait craquer, j’ai envie de lui mettre une balle dans la tête. Et un jour il va se manger une balle dans la tête tu verras. C’est tellement ce que je veux” affirme Johnny Niuuum. “C’est bon j’lève le pied y a la paupiette qui veut m’faire” a commenté le fondateur du 92i en postant l’enregistrement.

Cette audio aurait pu raviver les tensions entre eux mais Sadek a changé, il est différent de la personnalité qu’il était avant et a décidé de tourner la page sur “l’ancien Sadek” comme il l’a confié dans sa récente interview où il fait son auto-interview entre ses deux personnalités. Dek-Sa a directement répondu au tweet de Booba avec le message “C’est lui ! Moi je t’ai booké une belle péniche à Dubaï comme l’année dernière , pour qu’on éteigne enfin les influvoleurs ENSEMBLES le sang” et une photo du Sadek de l’époque des clashs qu’il n’est plus aujourd’hui pour lui montrer son soutien dans la guerre contre les influvoleurs que le rappeur du 93 avait également dénoncé au début de leur conflit en 2021 et se dit prêt à le rejoindre dans cette lutte.

Le clash entre Sadek et Booba pourrait donc enfin se terminer. Le DUC qui vient de perdre un nouveau compte Instagram n’a pas donné suite à ce tweet.