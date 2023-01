Toujours emprisonné, Mister You sort du silence pour faire une annonce

Actuellement en prison, le rappeur a pu obtenir une autorisation exceptionnelle ! Arrêté à l’aéroport d’Orly au mois de juillet 2022 puis immédiatement place en détention, Mister You vient de s’exprimer sur son compte Instagram pour annoncer une bonne nouvelle à ses fans en attendant sa libération.

L’été dernier Mister You s’apprêtait à quitter le pays pour partir en vacances avec sa famille au Maroc lorsque pendant un simple contrôle d’identité, des agents ont découvert que le rappeur français originaire de Belleville fait l’objet d’une fiche de recherche alors qu’il n’était pas même au courant de cet avis à son encontre. Rattrapé par une ancienne affaire pour laquelle le tribunal l’avait condamné à 24 mois de prison aménageables, la police a donc procédé à son arrestation et depuis Younès Latifi est derrières les barreaux. Il attend de connaitre la date de sa libération mais va pouvoir retrouver ses fans le temps d’un concert.

En prison, Mister You a reçu une autorisation exceptionnelle !

“La mise à exécution de cette peine sans convocation préalable est une folie procédurale. C’est une honte sur le plan humain dans un contexte où mon mandant a vu naître ses jumeaux il y a 3 semaines. Nous utiliserons toutes les voies de droit pour permettre sa remise en liberté dans les plus brefs délais”, s’est indigné son avocat sur cette affaire au moment des faits alors que son client avec obtenu une libération conditionnelle sous bracelet électronique dernièrement, il est de nouveau en détention. Il y a quelques jours, Mister You a publié un message rassurant à ses abonnés sur Instagram et révéler qu’il prépare un petit événement.

Mister You a en effet dévoilé une image d’un document administratif d’une permission de sortie de la Maison d’arrêt pour la soirée du 4 au 5 février 2023 de 20h à 7h du matin. Il a obtenu cette autorisation pour assurer un showcase dans la boite de nuit du Club After Clara dans les Yvelines.