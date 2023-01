Naps dézingue Apple Music qui met un inconnu sur sa photo de profil

Naps très énervé pas un manque de respect d’Apple Music pousse un coup de gueule contre la plateforme de streaming !

Discret depuis la parution de son album La TN (Team Naps) au mois de juin dernier, Naps prépare son retour avec un nouvel album à paraitre pour le courant de cette année. “Album bouclé” a-t-il décrit dans une récente story en légende d’une photo prise en studio d’enregistrement avant qu’une collaboration avec Gambi ne soit annoncée avec le tournage du clip de ce featuring inédit. En plus de cette actualité, l’artiste Marseillais est actif sur ses réseaux pour rester proche de sa communauté ou bien encore pour révéler qu’il a récemment déploré le fait que ce n’est pas une photo de lui sur son profil Apple Music.

Naps a relayé une story avec une capture d’écran de son compte Apple Music sur lequel, une photo d’un inconnu apparait à la place de la sienne. Le rappeur Marseillais a d’abord pris cela à la rigolade avant de s’agacer : “Apple Music vous vous foutez de ma gueule ? C’est un prank ? Ouaich c’est qui sur ma photo de profil ? Mer*e alors ! Je rigole mais c’est pas marrant en vrai !”. L’artiste a ensuite posté un autre screen dans sa story d’une conversation. Cette photo apparait depuis une semaine sur son profil et il a décidé d’interpeller Apple sur le sujet, “Ca fait une semaine en plus ! Non y’a plus de respect ? Genre ont peut avoir une explication Apple Music ? Ou c’est de trop… ?”.

Le message de l’auteur de la Kiffance n’est pas passé inaperçu car Apple Music a rapidement réagi pour rectifier l’erreur et remettre une photo de Naps pour clore l’affaire.