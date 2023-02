Booba s’ambiance à fond sur du Jul, la séquence est géniale

Jul validé par Booba, les images le prouvent !

On attend toujours le featuring au sommet entre Booba et Jul ! Le DUC de Boulogne a souvent fait l’éloge du rappeur Marseillais et souhaitait même réaliser une collaboration avec le J mais malheureusement cela ne s’est jamais concrétisé. B2O a ensuite mis fin à cette possibilité en déplorant les affiliations de l’OVNI du rap français avec ses rivaux, notamment Gims.

Après ses récents coups de pression à Cyril Hanouna qu’il veut démolir et ses moqueries contre Gims, Booba fait la paix avec Jul. Pendant plusieurs années, une connexion entre les deux rappeurs français était pressentie mais en 2020 le featuring entre ce dernier avec Gims sur le titre « G.J.S« , l’un des ennemis de Kopp avait mis fin aux espoirs puis par la suite son absence sur le projet Classico Organisé a confirmé la tendance.

A l’époque B2O a assuré que cette collaboration ne se fera jamais mais il a continué à témoigner du respect envers le Marseillais ces derniers mois comme dans une interview au mois de septembre 2022 et ce nouveau geste laisse l’espérance de voir un jour le feat devenir réel.

Le DUC s’enjaille au max sur JCVD

Jul perdure dans le rap sans texte, une exception avait expliqué Booba. Selon lui l’écriture dans le rap français prend de moins en moins d’importance dans les titres aujourd’hui mais cela reste néanmoins primordiale pour perdurer dans la musique pour tous les artiste sauf un, le J. « Il n’y a que Jul qui dure, lui c’est à part. Mais la plupart des mecs qui n’écrivent pas, ils ne durent pas. » avait-il confié et visiblement le DUC apprécie toujours le travail du Marseillais comme il vient de le démontrer.

En effet dans une vidéo qui vient d’être diffusée sur les réseaux et relayée par le rappeur du 92i sur TikTok, Booba s’ambiance dans une soirée sur un titre de Jul. Dans cette séquence filmée en boîte de nuit l’ancien membre du groupe Lunatic valide le tube « JCVD » paru en 2019 sur l’album Rien 100 rien en faisant le célèbre signe des deux mains pour former les trois lettres du pseudo du rappeur Marseillais.

Ce single est un hommage à Jean-Claude Van Damme, il est certifié single de diamant avec plus de 50 millions équivalents streams. L’acteur l’avait d’ailleurs validé en personne. « C’est la jalousie. », a ajouté en commentaire Kopp sur son compte TikTok sur lequel la vidéo cumule déjà plus de 1,9 millions de vues alors que Jul de son côté vient de cumuler plus d’un million de ventes d’albums en 2022.