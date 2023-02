Gims et Maes unissent leurs forces, le feat annoncé !

Cette histoire risque d’aller trop loin ! En pleine préparation de son nouvel album Maes vient de s’attirer les foudres de Aqababe qui a promis de révéler des informations sur l’interprète de Madrina. Il vient d’annoncer l’enregistrement d’un featuring entre le Sevranais et Gims ainsi que d’autres collaborations sur son nouvel opus.

Le blogueur s’est dit prêt à balancer de nouveaux dossiers sur Maes et vouloir le rencontrer en personne à Paris. Le Sevranais vient de répondre pour déclarer l’attendre au tournant et dans la foulée de cette réaction Aqababe a diffusé les featurings du prochain album de Walid Georgey sur son compte Instagram ce lundi soir.

Gims et Maes réunis !

« Bref il est 18h, je parle jamais pour rien, tenez en exclusivité la liste des featurings du prochain album de Maes : Gazo, Koba LaD, Niska, Morad, Gims et Kayna Samet. Central Cee devait poser sur Galactic. j’expliquerai tout à l’heure. » indique la story en question avant d’adresser un conseil, « Surveille ton ingé-son poto ».

Après s’être retrouvé dans le Top Tweet des tendances en France après les révélations d’Aqababe, Maes a rapidement réagi à cette fuite sur son prochain projet en confirmant l’information sur la liste de ses invités. « Pour une fois qu’il dit un truc vrai« a-t-il commenté avant de diffuser un visuel avec chacun des artistes présents sur son album dont il n’a pas encore donné le nom, ni la date de sortie.

L’information qui a fait le plus de buzz dans les featurings de cet opus est la connexion avec Gims avec qui Maes était pourtant en clash il y a quelques mois. Ils avaient eu plusieurs échanges virulents et étaient prêts à en découvre mais les deux rappeurs ont fait la paix. Le Sevranais s’était récemment filmé à un concert du leader de la Sexion D’Assaut et a donc décidé de marquer le coup avec une collaboration inédite.