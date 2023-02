Aqababe provoque Maes à Sevran dans son quartier pour se venger

Aqababe menace encore ouvertement Maes !

Le blogueur people semble bien déterminé à s’en prendre à Maes et poursuit les provocations ! Aqababe vient de déclarer la guerre au rappeur Sevranais se annonçant être prêt à dévoiler des dossiers compromettants contre ce dernier.

Il a fait fuiter la liste des featurings de son prochain album avec des nombreuses surprises tout en l’avertissant d’avoir des scoops ainsi qu’une équipe pour assurer sa protection. Face aux déclarations de Aqababe, Maes a affirmé l’attendre de pied ferme.

Le jeune homme a confirmé sa venue sur Paris en précisant que « ça va péter« et vouloir se venger de son passage à tabac d’il y a quelques années dont les images ont été révélées dernièrement. Après la révélation des invités de son album, l’artiste du 93 ne s’est pas énervé et a même expliqué que l’information est exacte avant de présenter des visuels dans sa story pour afficher tous les featurings avec Gazo, Koba LaD, Niska, Morad, Gims ainsi que Kayna Samet.

Ce que tu fais on te fera, avertit le blogueur

Aqababe a joint les actes aux paroles, il s’est filmé en direct dans une voiture en train de se rendre à Sevran vêtu d’un survêtements Lacoste avec le message, « J’ai mis pour la première fois de ma vie un ensemble Lacoste et des baskets, ça va trop bien se passer, je suis surexcité. ».

Il poursuit ensuite avec sa provocation, « ouais j’ai fini, filmé en sang mais moi j’assume, c’est pas une honte de se faire pull-up à plusieurs. Vous inquiétez pas la roue tourne toujours ». « J’ai changé de baskets, j’ai mis celle avec lesquelles ton pote m’avait crossé l’oeil, on va trop rire » enchaine le blogueur très en confiance. avant de déplorer ne pas avoir trouvé Maes.

« Bref t’es ou ? Et pour ceux qui m’écrivent pour me dire ‘ouais c’est du buzz’ ptdr. Donc moi je vais faire du buzz avec lui ? Je crois vous avez pas compris que c’était grave. Oklm, je parle peu, j’assume tout vu c’est public. Ce que tu fais on te feras. » ajoute l’influenceur avant de conclure, « Aqababe, la rue, la vraie, bisous. Je me balade, ça flingue Sevran. Au moins, je suis pas ici de force » a conclu Aqababe en postant une vidéo en direct des Beaudottes à Sevran d’où est originaire Maes.

Décidé à se faire justice en précisant que cela n’est pas pour le buzz, Aqababe semble prêt à tout pour prendre sa revanche mais pour le moment cela n’affecte pas vraiment Maes qui n’a pas donné suite aux vidéos du jeune homme à Sevran.

TOUT ÇA ??? Même Maes n’a pas demandé à Aqababe de faire ça dans le contrat pic.twitter.com/fJodJkhNXm — Sahra (@sahrasahrab) February 6, 2023