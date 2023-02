Jul fête la victoire de l’OM sur le PSG avec les joueurs

Supporter de son club de cœur, l’Olympique de Marseille, Jul n’a pas manqué d’assister au match face au Paris Saint Germain ce mercredi soir au Stade Vélodrome et a jubilé après la victoire des Marseillais en célébrant ce triomphe avec les joueurs.

Après avoir obtenu la validation de Booba qui s’est affiché en train de faire son célèbre signe des deux mains sur les réseaux puis son record de ventes sur l’année 2022, Jul vient de signer un contrat avec l’OM pour un montant astronomique afin s’afficher sur la tunique de club Marseillais le logo de son label. En effet depuis quelques semaines, le maillot bleu et blanc arbore sur la manche, les lettres D&P du logo de Disque D’Or et De Platine. Fier d’avoir conclu ce partenariat le J a déclaré dans une interview pour le club sa joie et ses liens avec son équipe favorite.

« Déjà, depuis tout petit, toute la famille regardait l’OM puis j’y ai joué pendant 15 ans, j’ai aussi fait ramasseur de balle et je faisais aussi la sécurité devant le stade. Il y a plusieurs choses qui me relient au club, c’est le coeur l’OM. Je n’y croyais pas, pour moi c’était quelque chose d’impossible. J’ai juste fait une demande et ça s’est fait. Voir certains joueurs reprendre mon signe, c’est une grande fierté, je m’entends très bien avec eux et c’est toujours un plaisir de les voir. ».

Jul n’a d’ailleurs pas raté le dernier match au Vélodrome de l’OM, le choc contre le rival Parisien. Le rappeur était présent dans les tribunes du stade afin de voir son équipe se qualifier en quart de finale de la Coupe de France avec une victoire 2 buts à 1 contre le PSG grâce à des buts de Sanchez et de Malinovskyi lors d’une rencontre de haut-niveau très animée. C’est la première fois depuis 2011 que l’OM parvient de nouveau à battre Paris à domicile.

Un événement dignement fêté par Jul qui a rejoint les joueurs à la fin du match dans les vestiaires pour célébrer ce triomphe. Il a immortalisé ce moment avec une photo en compagnie des acteurs du match en train de faire son célèbre signe des mains pour former les lettres de son nom de scène et le commentaire « Et merci bien la zone« .