MMA ou boxe, « Francis Ngannou, je le démolirais » clame Dillian Whyte

Ancien adversaire de Tyson Fury, Dillian Whyte veut affronter Francis Ngannou ! Et il est très confiant en ses chances de s’imposer !

Après l’annonce de son départ de l’UFC, Francis Ngannou n’aura aucune difficulté à trouver des adversaires et a récemment confié les noms des prochains boxeurs qu’il souhaite affronter sur le ring en affichant Tyson Fury, Anthony Joshua et Deontay Wilder dans une publication tout en s’interrogant sur lequel sera le premier des trois cités à lui faire face. En attendant l’ancien champion WBC par intérim des poids lourds, Dillian Whyte a fait passer un message au camerounais.

Dillian Whyte a provoqué Francis Ngannou pour un affrontement dans une récente interview avec Sky Sport en faisant monter la pression pour un éventuel combat, il a affirmé être capable de le battre même si le camerounais est « dangereux », il se dit prêt à le « démolir » dans des propos retranscrits par le média Actu MMA.

« Les fans du monde entier seraient ravis de le voir, car c’est un ancien champion de l’UFC qui vient affronter un poids lourd de haut niveau comme moi. J’adorerais me battre contre lui. De toute évidence, c’est un champion, un gars dangereux, mais je pense que je le démolirais. »

Dillian Whyte a ensuite précisé qu’il est même prêt à faire deux combats contre Francis Ngannou, l’un sur le ring de boxe et l’autre dans l’octogone.

« Ces gars savent maintenant qu’il y a plus d’argent à se faire dans la boxe que dans le MMA. Je comprends sa motivation, ce serait exceptionnel de devenir un champion dans deux disciplines aussi exigeantes. Personnellement, je suis d’accord pour l’affronter dans un ring de boxe et dans une cage. Je sais que je peux mettre KO des gens avec les gants de boxe, et les mitaines du MMA. »