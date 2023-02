Pourquoi Gims collabore avec Maes malgré leur clash ? Le feat est validé

C’est officiellement la fin du clash entre Gims et Maes ! les deux rappeurs ont décidé de marquer la fin des hostilités avec une collaboration inédite pour le prochain album de l’artiste Sevranais même s’ils avaient failli se battre au début de leur clash, la réconciliation est désormais actée entre eux.

Booba ne devrait pas apprécier cette union Gims et Maes !

Maes sera de retour dans les bacs le 10 mars prochain avec son nouvel album intitulé « Omerta » dont il vient d’annoncer la sortie sous propre structure indépendante Omerta 47 Records, son dernier projet en date « Réelle vie 3.0 » est paru il y a un peu plus d’un an sous le label LDS Production. Cet opus est son quatrième album, deux extraits sont déjà disponibles avec les singles « Fetty Wap » et « Galactic« , le tracklist complète vient d’être dévoilée et la connexion surprenante avec Gims est bien confirmée.

En début de semaine le blogueur people Aqababe a fait fuité la liste des featurings de cet album, Maes vient d’officialiser l’information. « Omerta » comporte 20 titres avec 6 invités, Gazo, Koba LaD, Niska, Morad, Kayna Samet et le plus étonnant Gims. Un clash entre le Sevranais et Meugui a éclaté en 2019 suite au passage télévisé de ce dernier qui questionné par l’animateur affirme ne pas apprécier la musique de l’interprète de « Madrina« . Le rappeur français originaire de Sevran s’en est ensuite pris violemment à Gims et a même menacé de le frapper. Ce changement de position a surpris certains fans de rap français et fait suite au début de son récent conflit avec Booba, l’artiste du 93 a remis en cause son opinion sur le membre de la Sexion D’Assaut.

Le featuring est officialisé !

Proche de Booba, Maes a multiplié les collaborations à succès avec le DUC mais en fin d’année dernière une embrouille a éclaté entre eux d’abord pour un différend sur les droits d’auteur de l’instru du titre Pablo avant que la situation ne s’envenime avec la révélation de la part de B2O d’un audio compromettant du Sevranais s’exprimant sur sa relation avec Maeva Ghennam. Les deux anciens compères se sont ensuite provoqués sur les réseaux et l’ancien membre du label LDS s’est rapproché des rivaux du DUC comme Rohff et Gims.

Au mois de novembre dernier, en plein clash avec Booba, Maes s’est filmé à un concert de Gims avec le message, « Grand Gims » avant d’ajouter « Mon son vraiment » lors de l’interprétation du titre « Tout donner » de Meugui sur scène. Le mari de Demdem avait même relayé la séquence dans une story. Déterminé à provoquer le DUC et a marqué la fin de son différend avec l’auteur de Bella, le Sevranais a donc décidé de l’inviter pour une connexion très attendu sur le titre « Malembé » mais qui risque fortement d’agacer B2O, celui-ci n’a pas encore réagir pour le moment à la nouvelle.