Soso Maness menace les rappeurs qui s’inventent des vies

Entre son célèbre Zumba Cafew et l’énorme succès de son tube Petrouchka avec PLK, Soso Maness est un rappeur populaire qu’on ne présente plus aujourd’hui. Avant de percer dans la musique et d’être connu, le rappeur marseillais a vécu des années difficiles pour s’imposer dans le rap français avec notamment un passage un prison qu’il a rappelé dans une interview pour faire passer un message au rappeur qui s’inventent des vies.

Après avoir invité Sat de la Fonky Family pour un remix de « DLB 17 » dont le clip approche le million de vues sur Youtube afin le remercier de l’avoir aidé au début de sa carrière pour se lancer, une séquence de Soso Maness dans un entretien accordé à « Midi Minuit » a refait surface sur les réseaux. Dans cette interview l’artiste Marseillais reproche à certains artistes de s’inventer des vies et les mets en garde s’il croise l’un d’eux en face.

« J’ai fait que de la prison, je viens de la rue. Jusqu’à maintenant, j’ai mon frère qui est en prison, mon petit frère est en conditionnelle, c’est-à-dire que c’est un truc qu’on vit tous les jours… Des fois, je me lève et je me dis ‘C’est des mythos, c’est des trous du c*l’, des fois, je me lève et je me dis, c’est bouillant quand même, tu vois. Là, je suis à un âge où je suis père de famille, on fait de la musique » explique tout d’abord Soso Maness sur sa vie privée et son vécu avant de poursuivre, « Juste tant que moi personne ne se met sur ma route, c’est le plus important. Inventez-vous des vies, inventez-vous des vécus, inventez-vous des équipes mais un conseil, ne vous mettez pas sur ma route« .