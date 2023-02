Sadek, son impressionnante métamorphose physique

Sadek s’explique sur son incroyable perte de poids ! Le rappeur du 93 est prêt à tout pour offrir un spectacle de qualité, en effet l’artiste originaire de Neuilly-Plaisance s’est brièvement confié sur sa métamorphose physique qui a interpellé les internautes dans une story Instagram, il prépare un gros show pour sa tournée.

Il y a quelques semaines avant son retour sur le devant de la scène, une surprenante photo de Sadek a fuité sur les réseaux sur laquelle il apparait méconnaissable avec une apparence étonnante, les cheveux longs et une barbe. Rapidement des rumeurs se sont programmées qu’il est au plus mal et a décidé d’arrêter le rap mais en réalité il s’agissait d’une mise en scène pour faire le buzz. Ce cliché est extrait du tournage de son clip Sicilien qui cumule désormais plus de 2,3 millions de vues.

Après des nombreux mois d’absence, Sadek a e effet fait sensation pour son retour avec le visuel du single Sicilien, premier extrait de l’album Changement de propriétaire disponible sur toutes les plateformes de streaming. Les fans ont remarqué que Dek-sa a perdu beaucoup de poids pendant cette absence médiatique et affiche une transformation impressionnante par rapport à ses débuts dans la musique.

« Je n’ai pas maigri pour l’esthétique, j’ai maigri parce que je veux devenir le meilleur artiste sur scène de France. Vous le verrez sur notre petite tournée… PS : ça ne sera pas un concert mais un spectacle » a expliqué Sadek dans une story au sujet de perte de poids.