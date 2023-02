Aqababe veut terminer Maes, « Je vais t’éteindre dans la rue »

La tension entre le rappeur et le blogueur monte encore d’un cran, Aqababe poursuit les attaques contre Maes sans que cela n’affecte vraiment pour le moment l’artiste Sevranais qui poursuit la promotion de son nouvel album Omerta à paraitre pour le 10 mars prochains.

Après avoir annoncé vouloir se venger de son kidnapping et sa séquestration dont la vidéo a fuité sur les réseaux, Aqababe est déterminé à s’en prendre à Maes. Le blogueur s’est récemment filmé à Sevran en train de chercher le rappeur dans sa ville d’origine mais sans le trouver avant de divulguer les liste des featurings du prochain opus de ce dernier, il continue son offensive pour nuire à l’artiste du 93 avec des nouvelles intimidations.

Dans la vraie vie on s’faire, Maes sous la pression d’Aqababe !

Aqababe ne se démonte pas et affirme être en possession du prochain projet de Maes, ce qui pourrait sérieusement compromettre la sortie de l’opus en cas de fuite sur Internet avant sa parution officielle dans les bacs et sur les plateformes de streaming. « Bien sûr que je l’ai ! Vous croyez quoi ? Les fichiers .zip de sons exclusifs ou même des vidéos inédites tout bien compressés qui s’envoient via WeTransfer on connait. Hein Maes que ce soit sur Insta ou dans la vraie vie on s’faire » a répondu le blogueur dans une story à un internaute le questionnant s’il possède déjà l’album du rappeur. Il assure également avoir avec des vidéos exclusives et souhaite en découdre dans la vraie vie.

Dans une autre story, Aqababe adresse un autre avertissement à Maes, « Sale Shme*a tu veux que je raconte l’histoire qui s’est passée avec Central Cee ? J’ai adoré consulter tes DMS cet après-midi, tu croyais trop que je rigolais avec toi, je vais t’éteindre dans la rue et sur le web ». Il se dit prêt à faire des révélations sur Central Cee qui aurait dû collaborer avec le Sevranais mais le featuring semble avoir été avorté mais la raison n’est pas connu. Le blogueur veut aussi le terminer réellement dans la rue et sur la toile.

L’interprète de Madrina n’a pas répliqué à ce coup de pression.