Benzema fait fuiter un inédit de Maes qui met le feu

En plus de ses exploits sportifs, Karim Benzema agite les réseaux en soutenant Aya Nakamura suite à la sortie de son dernier album DNK. Le Ballon D’Or 2022 vient encore d’apporter sa force à un autre artiste de la scène urbaine, le rappeur Maes et il a même dévoilé un inédit de son prochain opus.

En exclu, Benzema balance un titre de l’album de Maes !

La pression monte avant le 10 mars pour découvrir Omerta, le troisième album de Maes. La tracklist de l’opus vient d’être dévoilée cette semaine avec 20 chansons. Du côté des featurings on retrouve Gazo sur « La pègre », Koba LaD pour « Velar », Niska sur « B22 », Morad pour « Criminel », Gims sur « Malembé » et enfin « Boîte à gants » avec Kayna Samet. Pour le moment le Sevranais a sorti deux singles, « Fetty Wap » et « Galactic ». L’intitulé de ce dernier titre est inspiré du nom de l’équipe hors norme du début des années 2000 des Galactiques du Real Madrid avec notamment de Zidane, Figo, Beckham ou encore de Ronaldo. En attendant d’écouter un nouvel inédit de ce projet, Karim Benzema vient de faire fuiter l’extrait d’un troisième single.

Après avoir remporté la Coupe du monde des clubs face à Al-Hilal Riyad (5-3) au Maroc, Benzema est déjà de retour au camp d’entrainement du Real Madrid. KB9 s’est filmé pendant une séance d’entrainement sur les réseaux comme il a l’habitude de le faire en réservant une grosse surprise aux auditeurs de rap français avec la diffusion du morceau « La Honda ». Le court extrait a rapidement fait le buzz sur la toile suscitant l’engouement des fans de découvrir rapidement cette chanson issue de l’album Omerta qui s’annonce comme l’un des plus gros projets rap français de ce début d’année.

Maes a partagé la séquence de Benzema dans une story pour le remercier du soutien alors qu’il vient également de remercier sa communauté. « Premièrement j’aimerais remercier mes auditeurs. Je remercie ma famille proche, mes frères, mes sœurs ainsi que mes parents. Merci à MJK, d’avoir mis leurs mains dans les épines, aussi à Capitol de m’accompagner sur cet album, à tous les beatmakers, mon ingé son Harrys. Je voudrais aussi dire merci à ma femme qui a été vaillante et qui ne m’a jamais lâché, dans les hauts comme dans les bas. Enfin, je remercie tous mes ennemis de m’avoir donné la force de continuer ».