Jay-Z sauve Denzel Washington d’une bagarre en NBA

Denzel Washington a failli en venir aux mains pour en découdre ! Une altercation n’était pas loin d’éclater lors d’un match NBA entre l’acteur de Training Day et une autre personne mais heureusement pour la célébrité de 68 ans, Jay-Z était présent à ses côtés et a apaisé les tensions afin d’éviter que la situation ne dégénère dans cette séquence insolite filmée par les caméras.

L’incident a eu lieu ce mercredi 8 février avant le début de la rencontre opposant les Lakers de Los Angeles au Thunder d’Oklahoma City au Crypto.com Arena. Une soirée marquée par le triomphe de LeBron James qui est encore entré un peu plus dans la légende de la NBA avec un nouveau record. Il est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la Ligue en dépassant le total de Kareem Abdul-Jabbar, détenteur de ce record depuis plusieurs années. L’avant match a également été perturbé par une scène surprenante entre Jay-Z et Denzel Washington qui aurait pu mal se finir suite à un accrochage avec un spectateur.

Dans la séquence captée par une caméra et devenue virale sur les réseaux, Denzel Washington se chauffe avec une autre personne du public, proche de perdre son sang froid et de péter les plombs, il lui crie dessus mais heureusement Jay-Z intervient rapidement pour tenter de le calmer et empêcher une confrontation physique. La scène se conclue avec les deux stars qui s’entourent les bras puis revenir à leurs sièges avec le sourire afin d’assister au match un peu plus détendus et suivre au premier plan les exploits LeBron James.