Booba démonte Kayna Samet après sa trahison

L’amitié de longue date entre Booba et Kayna Samet vient de prendre fin. Le DUC de Boulogne avait collaboré avec la chanteuse sur le morceau « Destinée » en 2002 devenu un classique du rap français par la suite avant de lui rendre hommage près de 20 ans après ce featuring avec le single « Kayna » en 2021 mais sa récente connexion avec Maes vient de rendre furieux B2O.

Le nouvel album de Maes va rendre dingue Booba. Le Sevranais a invité le rival de Kopp, Gims sur le projet ainsi que son ancien ami Niska avec qu’il est désormais également en conflit, Benzema avec qui B2O n’est également plus vraiment en bon terme vient même de partager un extrait inédit de cet opus et pire encore Kayna Samet a aussi accepté de poser sa voix sur le projet pour une collaboration inédite avec le rappeur du 93 ce qui a déclenché la colère du fondateur du 92i.

C’est une traître opportuniste, Booba ne mâche pas ses mots !

Depuis plusieurs la relation saine avec Kayna Samet, Booba a invité la chanteuse au mois de septembre dernier sur la scène du Stade de France au mois septembre dernier et l’a même invité pour en featuring pour le remix du titre « Kayna » au mois de juin 2021 mais il vient de prendre l’annonce de son featuring avec Maes comme une trahison. L’ancien membre du groupe Lunatic a relayé plusieurs publications sur Kayna dont une conversation avec un proche qui déclare « Zéro reconnaissance c’est incroyable. Y’a carrément une chanson de Kopp qui porte son nom, c’est pas rien ». « La meuf, elle est partie feater avec un gars qui insulte mes enfants. Je l’ai déterré des catacombes, c’était une momie frère. » réagit l’auteur d’ULTRA.

Booba compare ensuite des photos d’elle avec une momie et une autre publication avec la légende « La loyauté est un concept qu’un grand nombre de personnes ont de la difficulté à comprendre. Partagez une musique avec un homme qui a insulté les enfants de celui qui t’a aidé à rallumer la lumière. Grace à un Stade de France et un hit, toutes mes félicitions Kayna Samet. Tu prouves encore que beaucoup de personnes sont là juste par opportunisme, c’est un manque de respect ». « Une invitation sur scène au Stade de France, une musique en ta faveur TON NOM, et un succès, le fameux Destinée, un tube qui t’a ouvert de grandes portes et tu le sais mieux que nous. ‘La loyauté est le bien le plus sacré au coeur humain » poursuit ce message.

Très énervé, Booba a également pris la parole en vidéo pour s’exprimer ouvertement et demander à Kayna Samet de faire retirer son couplet sur le morceau de Maes. « C’est vrai qu’elle n’a de comptes à rendre à personne, mais on a le droit de dire ce qu’on pense. Elle va vous sortir que le feat a été enregistré avant, mais elle oublie qu’on fait le même métier. Donc si tu peux retirer le morceau de l’album, tu peux le faire… Elle fait ce qu’elle veut, mais ça reste une grosse traître, une opportuniste. On l’a déterré, elle était plus bas que terre… » déclare B2O.

Pour le moment Kayna Samet ne s’est pas exprimée ou expliquée sur les reproches de Booba.