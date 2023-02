Lacrim clashé par Mounir Monns qui l’avertit d’arrêter de mentir dans ses titres

Au mois de juin dernier la tension était déjà monté entre Lacrim et Mounir Monns, le blogueur ne lâche pas l’affaire et vient de relancer les hostilités dans une nouvelle vidéo adressée au rappeur français dans laquelle il l’accuse de mentir dans les paroles de ses morceaux.

Il y a un peu plus de 6 mois, la situation s’est tendue entre les deux hommes sur la toile avant cela ne se calme mais sans raison apparente Mounir Moons vient encore de s’en prendre à l’auteur de Corleone. Habitué à faire le buzz avec ses trolls sur les réseaux, le blogueur avait reproché à l’époque le jeu concours organisé par l’artiste pour gagner des chiots, ce dernier s’était ensuite justifié sur sa démarche pour faire taire les critiques.

Mounir Monns provoque Lacrim !

Cette expliqué n’avait pas convaincu Mounir Moons et après un échange virulent cet été, il vient cette fois-ci de cibler les paroles de Lacrim dans ses chansons. « Tu sais même pas rapper, tu sais même pas mentir. Même dans le rap, t’es qu’un menteur. Dis pas j’vais arrêter le rap, dis j’vais arrêter de mentir, Je vais arrêter de dire que je suis un mexicain. T’es une mer*e » déclare le blogueur à l’encontre du rappeur dans une vidéo sur son compte Tiktok suivi par près de 100 000 internautes.

Dans la suite de la séquence, Mounir Moons affirme que Lacrim n’a plus sa place dans le rap. Karim Zenoud n’a pas encore répondu à cette provocation mais ses fans ont déjà réplique pour prendre sa défense dans les commentaires de la vidéo, « lacrim c’est un vrai homme », « Touche pas à lacrim c un bon », « Moi je connais lacrim mais toi t’es qui ? » et « Lacrim c’est hommes dz » ont notamment réagi les internautes pour défendre le compère de Mister You.