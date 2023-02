Wejdene : sa surprenante proposition pour la rejoindre à la St-Valentin

Wejdene vous offre la possibilité de passer une soirée avec elle ! Afin de fêter la Saint-Valentin, la jeune chanteuse a une pensée pour les célibataires et a décidé d’organiser jeu concours pour ceux qui sont seuls le 14 février, le jour de la fête des amoureux en faisant une proposition à ses fans.

Après s’être séparé de son célèbre manager Feuneu qui a mis fin à sa carrière de producteur suite au décès tragique de son petit frère et avoir sorti son deuxième album Glow Up au mois de décembre dernier, Wejdene est restée très discrète pour faire face à un échec commercial pour ce projet avec seulement 1 400 ventes en première semaine. L’interprète du tube Anissa a pris du recul avec le monde de la musique ces dernières semaine pour prendre du repos mais tout en restant proche de sa communauté de millions de fans sur les réseaux et elle vient de leur faire une étonnante offre.

Une soirée avec Wejdene à ne pas louper

En effet le jeune artiste de 18 ans a choisi d’offrir une expérience unique à ses abonnés avec le lancement d’un concours pour que certains d’entre eux remporte une soirée avec elle à l’occasion de la Saint Valentin ce mardi 14 février. Elle a décidé de les inviter à dîner. « On fête la Saint-Valentin ensemble ? Mes go, j’ai envie de vous inviter à venir fêter la Saint-Valentin avec nous » annonce Wejdene dans sa dernière publication Instagram avant de préciser la démarche pour participer, « Pour ça commente en identifiant 1 copine qui viendra avec toi ! On fera un tirage au sort, et je vous invite à dîner avec nous le mardi 14 février ! J’ai trop hâte ».

Même si certains de ses fans ont déploré qu’il y a le match au sommet de Ligue des Champions entre le Paris Saint Germain et le Bayern Munich ce soir là pour le compte des huitièmes de finale de la compétition, les internautes se sont mobilisés pour tenter de la rencontrer le temps d’un dîner. « En effet les gagnants ont déjà été tirés au sort. Concernant la Saint Valentin, les gagnantes pour le 14 février ont été tirés au sort ce soir, elle recevront un message de @sarahgma avec toutes les informations pour notre rendez-vous. Merci à tous ceux qui ont participé, j’aurai aimé tous vous rencontrer. On se donne rendez-vous bientôt avec plien de surprises. » a-t-elle déclaré après la fin du concours.