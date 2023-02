Aya Nakamura : Aqababe choque avec le partage de sa sextape

Aya Nakamura victime d’un chantage à la sextape, Aqababe en remet une couche ! Le blogueur s’en prendre à la chanteuse après avoir déjà mis un coup de pression à Maes ces dernières jours avec l’annonce de son intention de vouloir faire fuiter son album « Omerta ». C’est désormais au tour de l’interprète de Djadja de subir les foudres du blogueur qui assure avoir en sa possession sa sextape.

Fin janvier en pleine promotion de son nouvel opus, Aya Nakamura a déposé une plainte pour « chantage à la sextape », un inconnu lui réclame 250 000 euros en échange des vidéos. La police a ouvert une enquête pour vol au mois de décembre dernier après qu’elle ait été victime d’un intrusion à son domicile par effraction, les voleurs ont dérobé près de 200 000 euros mais plus grave encore, ils ont mis la main sur des tablettes avec des vidéos intimes. Le maitre chanteur menace la chanteuse de diffuser ses sextapes si elle ne paye pas la somme demandée. Depuis quelques jours, Aqababe s’est emparé de cette affaire.

Actuellement Aya Nakamura connait le succès avec son album DNK numéro 1 au Top Album validé par Booba et Karim Benzema, elle n’a fait aucun commentaire sur cette affaire et a évité les fuites mais Aqababe, habitué aux scandales assure posséder les vidéos privées de l’artiste. Le blogueur affirme avoir voulu aider la chanteuse pour la mettre en lien avec le maitre chanteur mais elle aurait refusé ce qui l’a passablement énervé, pour se venger, il veut tout balancer.

Sur ses réseaux le jeune homme propose aux internautes de s’abonner à son compte sur Club.Fans pour découvrir des vidéos d’Aya Nakamura ou encore télécharger l’album de Maes. « Y a les vidéos d’Aya et le lien wetransfer Maes pour tout download« affirme-t-il dans une story avec le lien pour se rendre sur son profil avant de révéler que les images ont ensuite fuité sur un canal Télégram. Il assure avoir également une tape avec Aya et Niska en la traitant d’ingrate. Le comportement du blogueur a dégouté les internautes qui ont signalé ses agissements sur Twitter, certains d’entre eux ont même dénoncé les liens à la Police Nationale.

Aya Nakamura poursuit la promotion de son opus et n’a fait aucune déclaration aux révélations de Aqababe qui risque gros dans cette affaire.

Aqababe « lanceur d’alerte » de la vie se*uelle d’Aya Nakamura!🤡 C pas lui qui chouinait en victime au harcèlement etc à cause de ses buzz de💩 juste pr détruire des vies?! Qd le karma va le manger, on pourra faire les lanceurs d’alerte nous aussi?! Et on fera ça gratuitement!😏 pic.twitter.com/F5JFfpctck

— LivityHaï (@LivityHai) February 13, 2023