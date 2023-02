Benjamin Epps revient avec une déflagration de sons sur Police à ma porte

Découvrez le clip officiel réalisé par Black Vision du nouveau single de Benjamin Epps, « Police à ma port e» qui annonce la sortie imminente de son premier album.

Benjamin Epps revient. Même s’il n’était pas parti bien longtemps le furieux Police A Ma Porte sonne comme un gros retour. C’est une déflagration de sons : la basse est vrombissante, le compositeur OG (derrière notamment Comptonde Mac Tyer, 5G de Booba….) fait tourner la voix du légendaire Ice T (tiré du classique 6 in the Mornin’ ) et Eppsito crache le feu.

L’ autoproclamé «Meilleur Rappeur De France» n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche alors comme d’habitude il « dit les termes » ! Police à Ma Porte, au-delà de l’égotrip et du titre, traduit surtout chez Benjamin EPPS, une envie, un appel à se lever tôt et « charbonner » pour atteindre ses objectifs. Black Anouar pour la mise en image ne s’est pas posé mille questions.

Le réal a choisi de tout simplement suivre les lyrics de Benjamin Epps. Résultat ? On voit le MC tirer au lance flamme, circuler avec une chèvre ou encore entouré d’enfants dans une salle de classe ! Cela donne à Police A Ma Porte un décalage qui manquait dans le récent paysage du rap de France.

POLICE A MA PORTE annonce de bonnes choses pour… L’ALBUM de Benjamin Epps !