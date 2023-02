Cyril Hanouna sur sa liaison intime avec Kelly Vedovelli, Booba les a surpris

Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli surpris dans une loge par Booba !

Nouvelle offensive de Booba contre Cyril Hanouna pour faire des révélations sur sa vie privée au sujet de sa relation avec Kelly Vedovelli. Déjà ciblé par des nombreuses rumeurs sur leur lien, le présentateur de TPMP aurait bien eu une liaison avec la chroniqueuse selon les dires de l’auteur d’Ultra qui affirme en avoir été témoin lors de son passage dans l’émission.

Ce n’est plus un secret, en dehors de son actualité musicale, Booba est lancé dans une lutte acharnée contre les « influvoleurs » et depuis quelques semaines c’est au tour de Cyril Hanouna de subir les attaques du rappeur du 92i. L’interprète de Ratpi World accuse l’animateur de couvrir les agissements frauduleux des influenceurs et plus particulièrement de soutenir Magali Berdah. Très actif sur Twitter pour dénoncer les activités du présentateur télévisé, B2O vient de relancer la rumeur de son amitié un peu trop proche avec Kelly Vedovelli.

La relation entre Hanouna et Kelly Vedovelli n’a jamais été officialisée mais plusieurs indices ont donné de la crédibilité à cette information. Des clichés ou encore des vidéos de la jeune femme dans la vie privée avec Cyril ont circulé. Le duo y apparait par exemple ensemble dans un centre commercial ou encore dans une voiture et en fin d’année dernière celui qui dirige TPMP est allé jusqu’à embrassé sur la plateau télé en direct l’ancienne DJette à sa demande. Pour la fête des amoureux, ce 14 février, Booba a donc décidé de leur placer une petite dédicace inattendue avec une scène dont il a été témoin.

Ca va buzzer prévient le rappeur !

Booba posté une photo de la fameuse séquence de Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli en train de s’embrasser dans TPMP en affirmant qu’ils sont en couple. Il déclare ne pas comprend pourquoi ils n’assument avant de révéler les avoir surpris dans la loge de l’animateur en laissant sous entendre une liaison intime entre eux à ce moment là.

« C’que j’comprend pas c’est pourquoi ils cachent leur relation? » s’interroge d’abord le DUC dans sa publication avant de poursuivre, « Elle est jolie etc bon elle est blonde mais ça veut pas dire qu’elle est bête, y a pas de honte non? » puis de confier cette anecdote, « Moi je les ai surpris dans la loge à Baba totalement décontracteeyyyy« et de dire à Hanouna d’annoncer leur relation car cela va faire le buzz, « Déclare Baba ça va buzzer« .

Après cette publication visionnée par près de 4 millions d’internautes sur Twitter, B2O ajoute une vidéo d’une interview de Kelly Vedovelli dans laquelle elle explique la façon dont Cyril Hanouna l’a repéré puis contacté pour participer à Touche Pas A Mon Poste. C’est suite au tournage d’une scène humoristique avec Benjamin Castaldi. « Cyril Hanouna petit filou« commente Booba prêt à balancer tous les dossiers compromettantes de son nouvel ennemi.